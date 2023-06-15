脊椎手術材料怎麼選？　脊椎融合器幫助恢復脊椎穩定

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長時間低頭致頸椎受傷 患者年輕化在這個科技化的時代，長時間低頭已經成為一種常態，這導致了頸椎椎間盤病變的問題。過去，只有年長的人才需要考慮手術治療，但現在年輕人也越來越容易受到影響。加上不良的姿勢和長時間坐在辦公桌等活動，使脊椎承受的壓力比工業時代更加多樣化。在復健診所中，我們往往看到的是年長的患者，但根據了解的復健師告訴我們，現在年輕人也越來越多地前往復健診所接受治療。
脊椎手術材料 鈦金屬、聚乙烯、氮化矽陶瓷怎麼選保守治療的方法通常包括多休息、使用藥物、進行復健，並定期回診。手術治療則包括活動式固定和融合固定等方法1。 市面上有各種椎間融合器供患者選擇，那麼如何從患者的角度做出選擇呢？
健保特材最早是使用鈦金屬，後來推出了聚乙烯材質，而最近在自費市場上推出了聚乙烯為主體並具有鈦金屬塗層的產品，旨在提升產品與骨骼的結合。美國、日本和澳大利亞等國在脊椎醫療器材的研發方面取得了新的突破。
氮化矽陶瓷作為一種新型醫療材料2，結合了鈦金屬的強度、聚乙烯在影像學方面的優勢，以及抑制細菌生長的特性，成為美國脊椎融合器的新寵。根據學術和臨床數據，這種材料在融合速度和沉降表現方面都優於目前的健保特材。
氮化矽陶瓷影響檢查無障礙 促進骨骼融合經過醫學實證，氮化矽陶瓷在人體內可促進骨骼融合，同時避免了電腦斷層和核磁共振影像的干擾。根據發表於2017年5月12日的《Journal of Spine》醫學期刊上的一篇名為《Accelerated Cervical Fusion of Silicon Nitride versus PEEK Spacers: A Comparative Clinical Study》的論文，證實氮化矽椎間融合器在融合速度上優於健保特材，這意味著使用者可以更快地恢復正常生活。此外，根據發表於2018年的《Elsevier》醫學期刊上的一項研究《Treatment of Lumbar Discitis using silicon nitride spinal pacers: A case series and literature review》，使用氮化矽椎間融合器可能改善患有化膿性椎間盤炎的患者的情況。
然而，由於不同人的情況各有差異，並不是每個人都適合使用人工椎間盤。對於嚴重的椎間盤病變，仍然建議使用融合器。在這麼多選擇的情況下，應該如何做出適合自己的選擇呢？每種方法都有各自的特點，並不存在一種全能的方法。如果你有脊椎疾病問題，請諮詢你的脊椎專科醫師。
1.https://epaper.ntuh.gov.tw/health/202003/health_2.html
2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9224221/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58101
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