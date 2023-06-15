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絕食才能見上帝！肯亞邪教洗腦教徒　逾300人死亡、600人下落不明

▲肯亞警方持續搜索因聽信邪教「餓死才能見耶穌」絕食的死者（圖／美聯社／達志影像）
▲肯亞警方持續搜索因聽信邪教「餓死才能見耶穌」絕食的死者（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊雅婷／綜合報導

非洲肯亞今年4月發生震驚全國的邪教殺人事件，「佳音國際教會」（Good News International Church）煽動教徒絕食，聲稱「餓死才能見耶穌」，全案遭揭露至今，已發現超過300名死者，目前仍有600人下落不名。

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根據外媒報道，邪教「佳音國際教會」教主麥肯錫（Paul Mackenzie Nthenge）洗腦信徒「餓死才能見耶穌」，大批信徒因聽信這番說法絕食至死，死後被埋在肯亞東部的沙卡赫拉森林（Shakahola forest）亂葬崗。

肯亞警方經連日調查，最近在沙卡赫拉森林再挖出19具遺體，這起絕食事件總計已造成303人死亡，仍有600人失蹤。目前挖掘工作持續進行，死亡人數可能還會增加。

51歲的邪教教主麥肯錫原本是名計程車司機，他在2003年時突然對外宣稱接到召喚，要創辦自己的教堂，之後成立「佳音國際教會」。麥肯錫長期以來對信徒進行末日預言佈道，包括要求信眾挨餓、聲稱教育是邪惡的，產婦生產時不要就醫、孩子拒絕接種疫苗等，吸引大批教徒追隨。

報導指出，目前仍有65名獲救的邪教信徒拒絕進食。

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