十分老街爆衝突！女導遊勸阻車輛 慘遭暴怒駕駛一腳踹飛
14日下午，新北市平溪區十分老街，發生一起行車糾紛，當時一台紅色馬自達汽車，欲開進老街內，現場一名60多歲的潘姓女導遊見狀，隨即勸導駕駛、並告知老街內有許多遊客，隨即吹哨子引導駕駛倒車、也提醒其他遊客注意，而當該名駕駛開出老街臨停路旁，女導遊再次勸導會影響交通動線，該駕駛疑似認為「被針對」，氣的下車朝女導遊奔去，飛踢一腳將女導遊踹倒在地，之後隨即駕車離去，而整起事件被監視器拍下，PO到臉書社團「爆料公社」，引起眾多網友議論，而女導遊也已報警處理，向該駕駛提告恐嚇、傷害及公然侮辱，對此警方表示，該案已受理偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時潘姓女導遊見到馬自達汽車欲開進老街內，隨即上前勸阻、表示老街內有許多遊客，車子開進去恐難開出來，之後吹哨子引導車子倒車，但見到車子臨停路邊時，又上前勸導會影響交通動線。該名年約20多歲的駕駛，疑認為遭女導遊刁難針對，惱羞成怒下車後，直接衝向女導遊，並用力將對方踹倒在地，並大聲辱罵「死老太婆」等語，造成女導遊腳部紅腫及擦挫傷。事後，女導遊忍痛帶團返回台北之後，隨即到醫院驗傷並提告。
從曝光的畫面可以看到，該名駕駛在遠處下車，突然朝身穿黃衣的女導遊衝過去，接著一腳踹倒女導遊，之後駕車離開現場，讓在場遊客都傻眼。女導遊經驗傷後報警提告，對此，瑞芳警分局表示，已接獲並受理偵辦，將依循車號、約談駕駛到案說明，以釐清整起案情經過。
※【NOWnews 今日新聞
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