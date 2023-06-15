粽子都還沒吃！飯店開賣中秋月餅 「早鳥82折起」還能客製化
下週才是端午節，而離中秋節還有近4個月，不少消費者可能都還沒吃到端午粽，但飯店業者現在卻已經宣告要開賣今年的中秋月餅。台北君悅首波開打，推出兩款，每盒1180元起，還祭出7月14日前預訂享早鳥82折優惠。台南遠東香格里拉飯店結合在地食材，每盒1388元，即日起至8月1日前預購9折，大宗訂購享更多折扣，甚至可提供客製化企業商標印製服務。
記者葉盛耀/綜合報導
台北君悅飯店為全台飯店中最先開賣月餅，並推出7月14日前預訂享早鳥82折，7月15日至8月25日訂購則有85折。此次推出兩款禮盒，「韻悅．中秋寶盒」售價1980元/4入，以鑲滿富貴牡丹為外盒，內嵌精細工藝八音盒，4款經典口味包含法式板栗、棗泥桂圓、蓮蓉雙黃、XO干貝。另一個「磚賞．月圓禮盒」則1180元/6入，口味包含蓮蓉松子、香菇滷肉、棗泥桂圓、土鳳梨核桃等。
台南遠東香格里拉的月餅則分兩波推廣，首先推出以在地食材、茶及法式甜點特色揉入日式桃山皮的「靚月」經典禮盒，延續環保再利用概念、設計成精巧珠寶盒，每盒4入售價1388元，內含4款口味，包含炭焙地瓜白玉、焙茶堅果、酒香紅茶蔓越莓與老奶奶檸檬，即日起至8月1日前預購9折，大宗訂購享更多折扣、亦提供客製化企業商標印製服務。第二波限量款「花月」豪華廣式月餅禮盒與老少咸宜的「皓月」奶黃禮盒，將於6月下旬上市。