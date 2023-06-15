緬甸政變20個月 逾6000平民「因政治因素」喪生
緬甸在2021年2月1日發生政變，緬甸國防軍最後成功推翻全國民主聯盟政權。挪威奧斯陸和平中心最新發表的報告指出，政變20個月以來，已有6337位平民「因政治因素」死亡。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這份報告的數據從2021年2月1日至2022年9月30日為止，死亡的6337位平民裡面，其中有3003人死於軍政府的士兵、警察、民兵攻擊，反政府武裝部隊殺害了2152人，另外有1170人被不明人士殺死，還有2614人受到輕重傷。報告作者滕內松（Stein Tonnesson）表示，衝突死傷人數比官方宣布的數字還要多，雖然軍政府是元兇，但反軍政府武裝部隊也不無辜。
報告指出：「這個數字比媒體引用的數字更多，但這只是初步估計，是根據可靠媒體報導的殺戮事件得出......實際被害總人數更多，因為許多殺戮沒有被報導出來。」
緬甸軍方2021年2月1日以選舉舞弊為由，發動軍事政變推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所領導的民選政府，之後展開大規模鎮壓，23000多人被捕，77歲的翁山蘇姬被控貪腐等19項罪名，面臨33年刑期，很有可能在獄中度過餘生。