8成企業數位轉型遇3阻礙！雲市集方案政府補貼半價

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2023年台灣雲市集Tcloud推出企業數位化的轉型補助，104企業大師獲邀參加雲市集方案，只要符合中小企業認定標準或稅籍登記之營利事業，皆可透過「工商憑證」、「企業負責人手機認證」、「企業負責人自然人憑證認證」三種認證方式申請，10分鐘即可完成申請作業全線上申請、審核與簽約作業，政府最高補助30,000點（3萬元）採購雲端軟體工具，減少人工作業，幫老闆輕鬆省錢。
104人資學院旗下的雲端人資管理系統「企業大師」也加入本次雲市集方案，提供可彈性因應需求、配合法令調整設定的人資管理工具。104獨家加碼送10,000元折扣金，提供廣大的中小企業用最划算的價格，享有最優質的人事管理服務。
104企業大師的雲端人資系統包含。組織人事紀錄、出勤管理整合、自動薪資結算、多元打卡模式、電子表單線上簽核、彈性排班等服務。企業大師適用於不同規模、不同產業，特別在製造業、批發零售業、網路相關產業等受到歡迎，知名客戶黑丸嫩仙草、愛料理、Cream Tea等。讓人事管理線上化，降低紙本管理的不便利並達到無紙化，同時確保人事管理的準確性和合規性。企業大師支援中英文介面，員工只要透過手機專屬APP即可完成打卡、申請表單、查詢班表、假勤和薪資袋。
104企業大師依據公司規模區分三種方案，分別為31至50人、51至80人、81至100人的方案。。企業選擇104雲端人資系統方案，可使用雲市集半價採購補助
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