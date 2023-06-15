騎士這動作吞900元罰單　前鎮警將會勘若不合理將撤罰

味蕾新體驗！SS Bar春跨界美食同桌共享　眺吧推台東原鄉滋味

▲「SS Bar春．宇宙星空酒吧」6月獲芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award《室內設計金獎》。（圖／御盟集團提供）
▲「SS Bar春．宇宙星空酒吧」6月獲芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award《室內設計金獎》。（圖／御盟集團提供）

記者陳美嘉／高雄報導

御盟集團「SS Bar春．宇宙星空酒吧」，除餐廳美學與設計上屢獲國際大獎肯定，菜色也推陳出新，升級版全新菜單，消費者可在SS Bar以Casual Dining的價格享受到Fine Dining的美食與服務。位於比歐緻居頂樓的「眺吧餐酒館」新菜以行政主廚藍祖榕Louis的家鄉記憶「台東原鄉滋味」為主軸，將刻在記憶的食譜以新式手法重新演繹上桌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台東綜合野菜 | 放山雞卵 | 西班牙臘腸，這道料理復刻主廚兒時記憶的美味，將台東隨處可見的季節野草都成為佳餚。（圖／眺吧餐酒館提供）
▲台東綜合野菜 | 放山雞卵 | 西班牙臘腸，這道料理復刻主廚兒時記憶的美味，將台東隨處可見的季節野草都成為佳餚。（圖／眺吧餐酒館提供）
「SS Bar春．宇宙星空酒吧」繼今年4月一舉奪得「德國iF設計大獎iF DESIGN AWARD」後再傳捷報，6月獲芬蘭Arch設計大獎Arch Design Award《室內設計金獎》。全新菜單由御盟「S・S・A・W」餐飲團隊共同打造，試圖打破酒吧以酒水為主的刻板印象，並以Brasserie（法式小酒館）為發想，打造一處較輕鬆、可自在用餐的環境。

▲全新菜單由御盟「S・S・A・W」餐飲團隊共同打造，試圖打破酒吧以酒水為主的刻板印象，並以法式小酒館為發想。（圖／御盟集團提供）
▲全新菜單由御盟「S・S・A・W」餐飲團隊共同打造，試圖打破酒吧以酒水為主的刻板印象，並以法式小酒館為發想。（圖／御盟集團提供）
「SS Bar春．宇宙星空酒吧」餐點自晚上6點供應至11點，調酒及飲品提供至凌晨1點，若想聚餐享用美食後再續攤小酌不用再煩惱或找尋不同地點，消費者可在SS Bar一次滿足。升級版全新菜單於6月15日起上市，每人最低消費700元（不含10% 服務費）。

▲「眺吧餐酒館」新菜以行政主廚藍祖榕Louis的家鄉記憶「台東原鄉滋味」為主軸。（圖／眺吧餐酒館提供）
▲「眺吧餐酒館」新菜以行政主廚藍祖榕Louis的家鄉記憶「台東原鄉滋味」為主軸。（圖／眺吧餐酒館提供）
眺吧餐酒館(The Lookout bistro & bar) 主廚藍祖榕Louis為了這季的新菜單特別返鄉尋根，尋找最適合發揮的原鄉食材，除了選用馬告、紅刺蔥、紅藜麥外，還將一般大眾較陌生的的雞心辣椒、外型獨特的木鱉果、還有「藏在山裡的鹽」鹽膚木等特色原鄉食材入菜，希望透過這些在地食材，使味覺與土地產生連結，讓大家能更深刻的體驗台東的風土文化。

▲新菜「木鱉果蝦湯」以「來自天堂果實」聞名的台東原生種木鱉果入菜。（圖／眺吧餐酒館提供）
▲新菜「木鱉果蝦湯」以「來自天堂果實」聞名的台東原生種木鱉果入菜。（圖／眺吧餐酒館提供）
主廚除了傳承祖先留下的技藝，也將食材以更精緻化的料理手法上桌。其中新菜「木鱉果蝦湯」就是以「來自天堂果實」聞名的台東原生種木鱉果入菜，營養十足的木鱉果與蝦高湯慢熬燉煮能帶出木鱉果的獨特香氣，上菜時採桌邊服務將湯品傾倒入碗，淋上北極甜蝦的瞬間，香氣立即四溢。隨湯品也會附上炭烤酸種麵包佐主廚自製的「鹽膚木奶油」，鹽膚木被稱為「藏在山裡的鹽」，鹹酸口感猶如畫龍點睛般，使木鱉果蝦湯口感更富風味。

眺吧餐酒館這季新菜發表，也同步推出Chef’s Tasting Menu 雙人套餐(每套NT$2,340+10%)，為了讓饕客能更沉浸Tasting Menu，亦推出Wine Pairing (3杯NT$980+10%)餐酒搭配，從前菜到甜點猶如樂章般連貫，卻又創造出多層次且輕重起伏的口感，只為帶給饕客更獨特的用餐體驗來認識「台東原鄉滋味」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

臉書審查機制監控禁忌話題　百萬觸及爆紅貼文遭下架

IMV科技創新獎金競賽　祭510萬總獎金挺農林漁牧與節能創新團隊

觀光亮點投票競爭激烈　高市觀光局催票加碼暢遊高雄必備套票

啦啦隊女神Yuri首次代言房地產　「冠傑Ui」搶青年首購族

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀