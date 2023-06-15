味蕾新體驗！SS Bar春跨界美食同桌共享　眺吧推台東原鄉滋味

我是廣告 請繼續往下閱讀
「SS Bar春．宇宙星空酒吧」餐點自晚上6點供應至11點，調酒及飲品提供至凌晨1點，若想聚餐享用美食後再續攤小酌不用再煩惱或找尋不同地點，消費者可在SS Bar一次滿足。升級版全新菜單於6月15日起上市，每人最低消費700元（不含10% 服務費）。
眺吧餐酒館(The Lookout bistro & bar) 主廚藍祖榕Louis為了這季的新菜單特別返鄉尋根，尋找最適合發揮的原鄉食材，除了選用馬告、紅刺蔥、紅藜麥外，還將一般大眾較陌生的的雞心辣椒、外型獨特的木鱉果、還有「藏在山裡的鹽」鹽膚木等特色原鄉食材入菜，希望透過這些在地食材，使味覺與土地產生連結，讓大家能更深刻的體驗台東的風土文化。
主廚除了傳承祖先留下的技藝，也將食材以更精緻化的料理手法上桌。其中新菜「木鱉果蝦湯」就是以「來自天堂果實」聞名的台東原生種木鱉果入菜，營養十足的木鱉果與蝦高湯慢熬燉煮能帶出木鱉果的獨特香氣，上菜時採桌邊服務將湯品傾倒入碗，淋上北極甜蝦的瞬間，香氣立即四溢。隨湯品也會附上炭烤酸種麵包佐主廚自製的「鹽膚木奶油」，鹽膚木被稱為「藏在山裡的鹽」，鹹酸口感猶如畫龍點睛般，使木鱉果蝦湯口感更富風味。
眺吧餐酒館這季新菜發表，也同步推出Chef’s Tasting Menu 雙人套餐(每套NT$2,340+10%)，為了讓饕客能更沉浸Tasting Menu，亦推出Wine Pairing (3杯NT$980+10%)餐酒搭配，從前菜到甜點猶如樂章般連貫，卻又創造出多層次且輕重起伏的口感，只為帶給饕客更獨特的用餐體驗來認識「台東原鄉滋味」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！