特企／循環堅持半世紀　國際中橡50周年永續論壇展現企業領導地位

國際中橡50周年以「碳究五十 黑躍未來」為題，體現對永續發展的承諾。回顧品牌發展歷程，1990年代國際中橡將Continental Carbon併購，從接受技術授權轉為其母公司，在化工產業中做出了一項創舉。而後，國際中橡涉足電池和生技等產業領域，並且持續投入研發碳黑創新應用與碳材料開發，將石化、煉鋼產業生產過程之殘餘物，轉換成高價值產品碳黑，更回收尾氣以供應蒸汽及電力。這些投資不僅僅是為了追求短期利潤或投資回報率，而是出於對長遠計劃的考量，期望在循環經濟和永續發展方面做出更多貢獻。國際中橡50年發展歷程不僅是一個壯麗的里程碑，更展現了公司對品牌信念的堅定，在循環經濟領域取得了卓越的成就。
國際中橡董事長辜公怡表示，在工業循環中，國際中橡致力於生產低碳和無毒的碳黑產品，通過採用環保再生材料和製程規劃，不僅減少了碳排放和環境污染，還提供了性能適當的碳黑規格，幫助客戶減少材料浪費，更提高了客戶生產效率和產品耐用性。隨著科技的進步，智慧交通、電池、3C產品中的碳黑應用越來越廣泛創新，然而這些應用仍持續在演進階段，故企業在開發過程中，需要與熟悉原料的廠商共同推進產品發展，因此中橡也投入陪伴下游廠商之產品開發，提前研究原料可行性以提供相關資料給予支持，協助客戶綠色產品設計的研發。
行政院環境保護署署長張子敬指出，為解決近年廢棄物去化量能不足及資源過度耗用等問題，行政院於111年核定「廢棄物管理及資源化行動方案」，由各部會朝物料材料化、肥料化、能源化的資源循環方向推動。另外，為達成我國2050淨零轉型「資源循環零廢棄」之關鍵戰略，環保署刻正推動綠色設計源頭減量、能資源化再利用、建立資源循環網絡及創新技術與制度等策略，以訂定「資源循環促進法」著手，期望能翻轉廢棄物管理觀念，將資源極大化、廢棄物極小化，並配合於本年度環境部組織改造成立資源循環署，以因應擴大之業務及淨零轉型之挑戰。
台灣永續能源研究基金會董事長簡又新 表示，全世界都在為了實現永續發展目標共同努力，也激勵台資企業從核心本業出發，朝向零碳發展。在生產轉型的策略下，提出使用再生能源、提高效率及發展循環經濟三大面向，其中循環經濟可朝回收與再利用、延長生命週期、分享與服務模式、可循環之產品設計、以及數位化平台前進。建議政府及企業分析循環經濟之機會所在、建立循環經濟策略，並由產品設計端進行消費者與廠商的溝通，以稅務制度協助經濟轉型，為2030年的重大全球轉型做好準備。
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