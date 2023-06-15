糖腎共病是什麼？五招助糖友避免洗腎

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Q1：為什麼會得到糖尿病？如何避免罹病呢？正常情形下，進食後胰臟會加強分泌胰島素，讓更多糖分進入細胞內轉換成能量。但當胰臟作工太累，胰島素分泌不足或發生阻抗，就會讓血糖控制不穩，漸漸導致糖尿病。
糖尿病的高危險群包括高齡長者、具有家族史者、高血壓等心血管疾病患者、曾罹患妊娠性糖尿病的患者等，應避免易造成胰島素分泌不足，血糖難控制的不當生活習慣，如缺乏運動、嗜吃甜食、飲酒、抽菸等。 ▲民眾若患有代謝症候群，將比一般人增加6倍機會得到糖尿病。圖／freepik
Q2：我被診斷罹患糖尿病，該注意什麼事？糖尿病患須注意血糖控制，據國健署定義，糖尿病的診斷標準包括糖化血色素≧6.5%；空腹血糖值≧126mg/dL；飯後血糖值≧200mg/dL。
飲食上，比起「少量多餐」，其實「定時定量」更能幫助控制血糖，建議民眾在正餐時間均衡飲食，減少非正常時間攝取熱量。
Q3：我有糖尿病，最近還檢查出腎臟病，為什麼糖尿病會造成腎病變？我還可能得到哪些併發症？當民眾罹患糖尿病後，高血糖會引起身體發炎、傷害細胞結構，進而損害器官，如果腎臟受損就無法正常代謝水分、毒素，長期下來會演變成慢性腎臟病。
此外，糖尿病患者可能發生的併發症還包括心臟病、視網膜病變、糖尿病足、牙周病等等，一旦發生就難以恢復，不單降低患者生活品質，造成家人負擔，嚴重者甚至導致死亡。
Q4：有什麼資源可以幫助我控制糖尿病，避免其他慢性病共病呢？該怎麼使用這些資源？目前健保署有四個與糖尿病及腎臟相關的共照網，多數由醫事人員詢問病人加入，若病人覺得有需要也可主動詢問醫師；加入共照網後，患者每年有固定追蹤項目，如眼科檢查，以防止併發症發生。
為幫助糖尿病患避免或延緩發生併發症，中華民國糖尿病學會亦推出Goal 50+計畫，納入蛋白尿檢測及國際指引遵從率等五大目標，並期待透過個案登錄系統建置，讓糖尿病共病照護走向精準化。
政府推行全人照護，四大方向促進疾病共照「糖尿病及初期腎臟病(DKD)照護整合方案」作為全人照護的起點，政府與醫界共同拚收案率，點出四大方向促進疾病共照。
方向一：照護防治第一線，認證衛教師角色更顯重要透過糖尿病衛教師協助患者調整生活型態及用藥，提升患者遵從率，進而降低腎病等併發症發生機率；在慢性病共同照護趨勢下，糖尿病衛教師亦開始肩負不同慢性疾病的衛教任務。
方向二：基層診所承擔四成照護量能，須組建整合團隊全台基層診所負擔國內4成糖尿病患照護量能，面對糖腎共照趨勢，如能組成團隊、取得整合照護方案的認證，將對診所的照護量能有很大幫助。
方向三：糖尿病併發症多，跨院跨科待整合糖尿病併發症多，患者因而分散在不同科別接受診治，如何將散布在各醫院、各科別的患者納入照護網絡，是需要努力的目標。
方向四：醫學中心到基層診所，醫療系統盼互通除了同一醫療院所中醫師與醫事人員之間、科別之間的整合，醫學中心、區域醫院、地方醫院到基層診所也需要整合。
圖文來源：udn聯合新聞網
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58202
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