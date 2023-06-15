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糖腎共病是什麼？五招助糖友避免洗腎

糖腎共病是什麼？五招助糖友避免洗腎
糖腎共病是什麼？五招助糖友避免洗腎

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】台灣糖尿病就醫人數高達250萬，因血糖控制不佳導致的腎病變高達近1/3。為照顧糖腎共病的患者，健保署在111年推出「糖尿病合併初期腎臟病(DKD)整合照護方案」。此項以病人為中心的照護計畫，作為全人照護起頭，希望避免糖尿病患者走至末期醫療。

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政府推行共照網的同時，糖腎病人也可積極自我慢病管理，主動關心自身健康。以下提供糖腎患者常見疑問解答：

Q1：為什麼會得到糖尿病？如何避免罹病呢？

正常情形下，進食後胰臟會加強分泌胰島素，讓更多糖分進入細胞內轉換成能量。但當胰臟作工太累，胰島素分泌不足或發生阻抗，就會讓血糖控制不穩，漸漸導致糖尿病。

糖尿病的高危險群包括高齡長者、具有家族史者、高血壓等心血管疾病患者、曾罹患妊娠性糖尿病的患者等，應避免易造成胰島素分泌不足，血糖難控制的不當生活習慣，如缺乏運動、嗜吃甜食、飲酒、抽菸等。 
▲民眾若患有代謝症候群，將比一般人增加6倍機會得到糖尿病。圖／freepik

Q2：我被診斷罹患糖尿病，該注意什麼事？

糖尿病患須注意血糖控制，據國健署定義，糖尿病的診斷標準包括糖化血色素≧6.5%；空腹血糖值≧126mg/dL；飯後血糖值≧200mg/dL。

飲食上，比起「少量多餐」，其實「定時定量」更能幫助控制血糖，建議民眾在正餐時間均衡飲食，減少非正常時間攝取熱量。

Q3：我有糖尿病，最近還檢查出腎臟病，為什麼糖尿病會造成腎病變？我還可能得到哪些併發症？

當民眾罹患糖尿病後，高血糖會引起身體發炎、傷害細胞結構，進而損害器官，如果腎臟受損就無法正常代謝水分、毒素，長期下來會演變成慢性腎臟病。

此外，糖尿病患者可能發生的併發症還包括心臟病、視網膜病變、糖尿病足、牙周病等等，一旦發生就難以恢復，不單降低患者生活品質，造成家人負擔，嚴重者甚至導致死亡。

Q4：有什麼資源可以幫助我控制糖尿病，避免其他慢性病共病呢？該怎麼使用這些資源？

目前健保署有四個與糖尿病及腎臟相關的共照網，多數由醫事人員詢問病人加入，若病人覺得有需要也可主動詢問醫師；加入共照網後，患者每年有固定追蹤項目，如眼科檢查，以防止併發症發生。

為幫助糖尿病患避免或延緩發生併發症，中華民國糖尿病學會亦推出Goal 50+計畫，納入蛋白尿檢測及國際指引遵從率等五大目標，並期待透過個案登錄系統建置，讓糖尿病共病照護走向精準化。

政府推行全人照護，四大方向促進疾病共照

「糖尿病及初期腎臟病(DKD)照護整合方案」作為全人照護的起點，政府與醫界共同拚收案率，點出四大方向促進疾病共照。

方向一：照護防治第一線，認證衛教師角色更顯重要

透過糖尿病衛教師協助患者調整生活型態及用藥，提升患者遵從率，進而降低腎病等併發症發生機率；在慢性病共同照護趨勢下，糖尿病衛教師亦開始肩負不同慢性疾病的衛教任務。

方向二：基層診所承擔四成照護量能，須組建整合團隊

全台基層診所負擔國內4成糖尿病患照護量能，面對糖腎共照趨勢，如能組成團隊、取得整合照護方案的認證，將對診所的照護量能有很大幫助。

方向三：糖尿病併發症多，跨院跨科待整合

糖尿病併發症多，患者因而分散在不同科別接受診治，如何將散布在各醫院、各科別的患者納入照護網絡，是需要努力的目標。

方向四：醫學中心到基層診所，醫療系統盼互通

除了同一醫療院所中醫師與醫事人員之間、科別之間的整合，醫學中心、區域醫院、地方醫院到基層診所也需要整合。

圖文來源：udn聯合新聞網



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58202

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