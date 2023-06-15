親曝不參選原因 盧秀燕：台中正在轉大人、媽媽離不開
民調居高不下的台中市長盧秀燕，多次拒絕參與明年正副總統選舉，但外界仍具期待。今她在市議會答詢時，親曝不願更上層樓原因，指自己當初在外界不看好下當選台中市長後，就要求自己全力以赴，現在的台中市像個正在「轉大人」的孩子，身為媽媽，「我離不開腳」。
記者顏幸如／台中報導
國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，但民調一直難以提昇，近來「換侯」聲浪再起，日前甫獲六都市長民調第一的盧秀燕，再度成為被討論人選。盧秀燕今（15）日在議會接受國民黨新生代議員林昊佑質詢時，親曝自己不願更上層樓的原因。
盧秀燕說，她了解依自己的政治資歷、外界期待，自然會被討論，但她一生最大夢想，是好好為台中市服務，4年多前她在大家不看好下當選，當時就曾要求自己，若能當上市長一定要全力以赴。
接著她細數自己第一屆市長任內政績，強調自己拚命努力不敢懈怠，「過去開不了工的開工、完不了工的完工」，台中市生育津貼、公托公幼都在增加，這幾年的建設確實起飛當中。
「可是未竟全功！我們很多制度性面的改革正在進行」。盧秀燕以台語形容，台中市像個正在「轉大人」的孩子，或許很多人會以職業婦女的角色勸她，家庭（台中）和事業（參選正副總統）可以兼顧，但身為媽媽市長，她用台語說「我現階段就是『離不開腳』」，等各種制度再穩固一點，讓台中立下很好的基礎，她才能放心。