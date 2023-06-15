泰國旅遊要小心！日本女子考山路按摩險遭性侵 店家：是特殊服務
疫情解封後，跨境旅遊大爆發，泰國更是大受國際觀光客喜愛，今年已湧入1000多萬外籍旅客，但遊客赴泰旅遊仍要注意安全，以免碰到不肖人士陷入險境。一名日本女子近日在網路上爆料，今年二月在曼谷考山路按摩時，差點遭到男按摩師性侵。
國際中心楊雅婷／綜合報導
這名23歲日本女子在發文中表示，自己在今年二月份與男友赴泰國旅遊，兩人到考山路的按摩店按摩，分別被帶到兩個小房間服務。沒想到按摩到一半時，泰國男按摩師突然用手指侵犯她的私處，日本女子當場大聲呼救，並且立刻報警。更扯的是，報警兩個小時後，居然沒有警察到場處理，但是附近的差納頌堪警局距離事發地點不到500公尺，最後這名日本女子和男友一起拉著男按摩師到警局報案。
到了警局後，警察並未在他們面前詢問按摩師，而是帶著他到另一個房間問話。談完後，按摩師的態度突然變得理直氣狀，聲稱是日本女子自己有問題，按摩店老闆也在一旁幫腔，強調手指侵入私處是「按摩的一部分」，責怪日本女子大驚小怪。
因為雙方各執一詞，此事最後不了了之，警方只留下報案記錄就讓他們各自離開。日本女子隨後向日本駐泰國大使館求助，仍沒有下文，因此她才選擇在網路上爆料，說出這段驚險的遭遇。
日本女子的爆料，被泰國網友翻譯成泰語後，在網路上引發熱議。泰國差納頌堪警署署長親自帶隊調查發生性侵疑雲的按摩店，考山路所屬的前進黨當選議員也隨行前往。結果，當時的監視器畫面已全部遭到刪除，涉案的男按摩師也已經離職。