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土地取得難！台積電在日擴廠遇阻力　日本重振「矽島」挑戰重重

▲台積電正著眼在日本興建第二座工廠，但土地問題成為最大挑戰。圖為日本經濟產業大臣西村康稔先前視察台積電新廠預定地工程進度。（圖／翻攝西村康稔推特）
▲台積電正著眼在日本興建第二座工廠，但土地問題成為最大挑戰。圖為日本經濟產業大臣西村康稔先前視察台積電新廠預定地工程進度。（圖／翻攝西村康稔推特）

國際中心徐筱晴／綜合報導

台灣正著眼在日本熊本縣興建第二座工廠，供應商也已經準備進駐周邊核心地帶，但卻面臨一大挑戰，也就是當地土地取得不易，這也成為日本政府打造成晶片重鎮的障礙。

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根據《日經亞洲》報導，台積電正於在日本農業重鎮熊本縣菊陽町建設在日本的第一座工廠，吸引其他廠商也紛紛準備進駐，例如索尼（Sony）集團正在當地興建大規模的影像感應器工廠。

台積電董事長劉德音日前在股東大會透露，從經濟角度來看，若要在日本建設第二家工廠，熊本將會是首選。日本政治人物也都希望台積電加碼投資，使九州得以重振「矽島」名號。熊本縣知事蒲島郁夫對此表示樂見其成，認為這證明台積電首座工廠正按計畫順利進行。

台積電進一步擴大在熊本縣的投資，將可能會吸引更多半導體供應鏈業者進駐，但報導指出，取得建廠土地並非易事。日本1969年的都市規劃法限制在「都市化控制地區」（Urbanization Control Area，UCA）如森林等土地進行發展，一般禁止變更原供農作的土地，而熊本縣是日本最大糧食產區之一，菊陽町及周邊大部分地區都是優質農田，很難將這些土地另作他用。

台灣電子設備工業協會（TEEIA）官員4月時訪問菊陽町時就曾提出過土地使用問題。菊陽町有85%土地都是「都市化控制地區」，限制了其他企業在台積電工廠附近落腳。先前熊本銀行進行的調查也發現，大多數曾考慮擴張菊陽業務的企業，最後都放棄這個念頭，有一些人主張，應該把菊陽改列為管制較寬鬆的「特殊經濟區域」。熊本縣其他地區代表也擔心，可能失去發展成產業重鎮的機會。

目前日本地方政府正積極取得土地。熊本市估計需要101公頃的工業用地，該市已制定計畫，將在4個地點劃出約20公頃的用地，提供給10家廠商使用，預計到2025財政年度完成土地開發。

儘管熊本縣正努力進行土地規劃，但尚不清楚這些努力能否滿足需求。劉德音曾表示，台積電尚未取得設立第二座工廠的足夠土地。積電的第一座工廠在政府協助下取得21.3公頃土地，大約是四座大型棒球場大小。

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