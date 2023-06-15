土地取得難！台積電在日擴廠遇阻力　日本重振「矽島」挑戰重重

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台積電董事長劉德音日前在股東大會透露，從經濟角度來看，若要在日本建設第二家工廠，熊本將會是首選。日本政治人物也都希望台積電加碼投資，使九州得以重振「矽島」名號。熊本縣知事蒲島郁夫對此表示樂見其成，認為這證明台積電首座工廠正按計畫順利進行。
台積電進一步擴大在熊本縣的投資，將可能會吸引更多半導體供應鏈業者進駐，但報導指出，取得建廠土地並非易事。日本1969年的都市規劃法限制在「都市化控制地區」（Urbanization Control Area，UCA）如森林等土地進行發展，一般禁止變更原供農作的土地，而熊本縣是日本最大糧食產區之一，菊陽町及周邊大部分地區都是優質農田，很難將這些土地另作他用。
台灣電子設備工業協會（TEEIA）官員4月時訪問菊陽町時就曾提出過土地使用問題。菊陽町有85%土地都是「都市化控制地區」，限制了其他企業在台積電工廠附近落腳。先前熊本銀行進行的調查也發現，大多數曾考慮擴張菊陽業務的企業，最後都放棄這個念頭，有一些人主張，應該把菊陽改列為管制較寬鬆的「特殊經濟區域」。熊本縣其他地區代表也擔心，可能失去發展成產業重鎮的機會。
目前日本地方政府正積極取得土地。熊本市估計需要101公頃的工業用地，該市已制定計畫，將在4個地點劃出約20公頃的用地，提供給10家廠商使用，預計到2025財政年度完成土地開發。
儘管熊本縣正努力進行土地規劃，但尚不清楚這些努力能否滿足需求。劉德音曾表示，台積電尚未取得設立第二座工廠的足夠土地。積電的第一座工廠在政府協助下取得21.3公頃土地，大約是四座大型棒球場大小。