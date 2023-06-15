侯朱幕僚為黨內整合爆發口角？朱立倫否認：憑空捏造、惡意造謠
據媒體報導，國民黨2024總統參選人侯友宜與黨主席朱立倫，雙方陣營幕僚日前在內部會議中，對於侯友宜仍無法整合鴻海創辦人郭台銘、前高雄市長韓國瑜等人支持，雙方當面爆發嚴重口角，而國民黨稍早則發聲明否認此事。對此，國民黨主席朱立倫今（15）日也回應稱「憑空捏造、惡意造謠」，更強調要努力把造謠者找出來。
記者翁子竣／台北報導
對於侯友宜、朱立倫幕僚為整合問題爆發口角一事，國民黨今澄清，黨中央各個與會幹部從來未曾聽聞有此情事，據了解侯友宜競選工作室也未曾聽聞此類情況，「相關報導內容幾乎已經是電影情節，完全憑想像，沒有任何事實根據、憑空捏造出來的。」
國民黨指出，和參選人辦公室雙方合作互動良好漸入佳境，根本不可能有所謂口角爭執情事，而整合問題雙方有默契要共同努力，也不可能有互推責任的情事發生。
朱立倫今受訪也回應，都已經進行查證，只能用八字形容「憑空捏造、惡意造謠」，若他們再不出來澄清，就會讓很多見縫插針者、造謠者再次得逞。
朱立倫說，過去這段時間他們不斷隱忍、不斷呼籲，希望大家不要再惡意造謠、憑空捏造，沒發生的事情若憑空捏造、惡意造謠，「得利的是誰？我們相信這中間一定要不斷努力，把造謠者一定要找出來。」
至於鴻海創辦人郭台銘邀約會見AIT（美國在台協會）處長孫曉雅討論《金門和平宣言》。朱立倫說，郭台銘對兩岸和平重視，的確讓他們佩服，也相信郭是藍軍重要資產，最重要是一定會如郭所說，全力支持侯友宜。媒體追問，現在跟郭維持關係？朱則表示，都表示最高尊重。