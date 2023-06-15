補班日先喝！7-11今起「大杯美式25元」可寄杯　拿鐵、珍奶買2送1

過去「巴比妥」大受歡迎　為何現在管制、減少使用？藥師公會曝2原因

過去「巴比妥」大受歡迎　為何現在管制、減少使用？藥師公會曝2原因
過去「巴比妥」大受歡迎　為何現在管制、減少使用？藥師公會曝2原因

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】新北幼兒園「巴比妥」案鬧得沸沸揚揚，民眾相當關注，各界都非常關切，中華民國藥師公會全國聯合會也呼籲，主管單位應進行藥物溯源，儘速找出幼兒園使用藥物的來源，避免外界過度臆測，造成社會恐慌、傷害第一線醫療人員。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，「巴比妥」到底是什麼？藥物使用有哪些適應症、副作用？為什麼過去大受歡迎的藥物，現在卻成為管制藥呢？中華民國藥師公會全國聯合會一一為民眾說明，幫助民眾釐清對於巴比妥藥物的種種疑問。

什麼是「巴比妥」？　能治療哪些疾病？

首先，民眾應先知道「巴比妥酸鹽類（Barbiturates）」，它並非指向單一藥物品項，而是一種藥物類別。藥師公會全國聯合會表示，苯巴比妥（Phenobarbital）、西可巴比妥（Secobarbital Sodium）、異戊巴比妥（Amobarbital Sodium）、戊巴比妥納（Pentobarbital Sodium）等都是巴比妥酸鹽類的成員。

而巴比妥類藥物可抑制腦幹細胞、基底神經節，也可抑制中樞神經系統，主要有鎮靜、催眠、抗痙攣等作用，可治療癲癇、氣喘、過敏性疾病。藥師公會全國聯合會提到，使用麻黃鹼時，也可併用巴比妥來抑制其興奮作用。

目前，巴比妥相關藥物中，大多是使用「苯巴比妥」，也就是這次新北幼兒園餵藥事件的主角。藥師公會全國聯合會表示，苯巴比妥單方藥物屬於管制藥品，現在以治療癲癇為主，110年度約有400萬筆醫令使用量。

至於複方藥物，藥師公會全國聯合會指出，排除不得製造者，現存有效藥證有9張，適應症包含腸胃疾病、癲癇、呼吸道疾病等，在110年度約有100萬筆使用量。

巴比妥曾大受歡迎　現因2原因管制、減少使用

巴比妥類藥物在19世紀中期被合成出來，並開始發展為大受歡迎的鎮靜安眠藥物，但為什麼現在卻成為管制藥，臨床也都盡量減少使用巴比妥類藥物呢？

藥師公會全國聯合會提到，有以下2個原因，使各國都開始減少使用巴比妥類藥物，包含：

  1. 副作用危險性、交互作用、戒斷症狀
巴比妥類藥物常見副作用有嗜睡、無力等，較嚴重者會有頭痛、嘔吐、意識混亂等情形。而隨著使用數據增加，有專家發現巴比妥類藥物容易使用過量有致命危險，此外它有複雜的交互作用，使用者還會有戒斷症狀。

  1. 較安全的替代藥品出現
在醫療科技進展下，研發出新一代可替代且較安全的藥物，如：苯二氮平類 （Benzodiazepines, BZDS）。

藥師公會全國聯合會提醒，每項藥物都有其療效，也有副作用、交互作用風險，尤其管制藥具有成癮性、濫用性，相較於一般藥物管制上也更為嚴謹，任何藥物民眾都應在醫師、藥師等專業指導下正確使用，以免造成身體的損害，此外，更不得私自拿取他人藥物服用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58203

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

糖腎共病是什麼？五招助糖友避免洗腎

脊椎手術材料怎麼選？　脊椎融合器幫助恢復脊椎穩定

換季變天就開始擤鼻涕包餛飩！？拒當過敏兒攻略一次看！

梅雨季陰天多雲狂下雨？當心「季節性憂鬱症」徵兆需要提高警覺

我是廣告 請繼續往下閱讀