過去「巴比妥」大受歡迎　為何現在管制、減少使用？藥師公會曝2原因

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什麼是「巴比妥」？ 能治療哪些疾病？首先，民眾應先知道「巴比妥酸鹽類（Barbiturates）」，它並非指向單一藥物品項，而是一種藥物類別。藥師公會全國聯合會表示，苯巴比妥（Phenobarbital）、西可巴比妥（Secobarbital Sodium）、異戊巴比妥（Amobarbital Sodium）、戊巴比妥納（Pentobarbital Sodium）等都是巴比妥酸鹽類的成員。
而巴比妥類藥物可抑制腦幹細胞、基底神經節，也可抑制中樞神經系統，主要有鎮靜、催眠、抗痙攣等作用，可治療癲癇、氣喘、過敏性疾病。藥師公會全國聯合會提到，使用麻黃鹼時，也可併用巴比妥來抑制其興奮作用。
目前，巴比妥相關藥物中，大多是使用「苯巴比妥」，也就是這次新北幼兒園餵藥事件的主角。藥師公會全國聯合會表示，苯巴比妥單方藥物屬於管制藥品，現在以治療癲癇為主，110年度約有400萬筆醫令使用量。
至於複方藥物，藥師公會全國聯合會指出，排除不得製造者，現存有效藥證有9張，適應症包含腸胃疾病、癲癇、呼吸道疾病等，在110年度約有100萬筆使用量。
巴比妥曾大受歡迎 現因2原因管制、減少使用巴比妥類藥物在19世紀中期被合成出來，並開始發展為大受歡迎的鎮靜安眠藥物，但為什麼現在卻成為管制藥，臨床也都盡量減少使用巴比妥類藥物呢？
藥師公會全國聯合會提到，有以下2個原因，使各國都開始減少使用巴比妥類藥物，包含：
- 副作用危險性、交互作用、戒斷症狀
- 較安全的替代藥品出現
藥師公會全國聯合會提醒，每項藥物都有其療效，也有副作用、交互作用風險，尤其管制藥具有成癮性、濫用性，相較於一般藥物管制上也更為嚴謹，任何藥物民眾都應在醫師、藥師等專業指導下正確使用，以免造成身體的損害，此外，更不得私自拿取他人藥物服用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58203
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