開放加拿大全齡牛肉進口 政院：國際參與必然有所幫助
行政院會今（15）日通過「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」裁示，通過決定開放30月齡以上加國牛肉，並依法辦理預告作業程序。對此行政院發言人林子倫表示，目前包括歐盟、美國、英國與日本等55個國家開放加拿大全齡牛進口，對台灣國際參與必然有所幫助，強化台灣與國際關係，政府也會持續為國民把關健康。
記者陳威叡／台北報導
加拿大全牛齡牛開放進口預告期已滿，行政院會今日討論衛生福利部函送的「駐加拿大台北經濟文化代表處與加拿大駐台北貿易辦事處關於加拿大牛肉進口修正協議」，最終決定通過開放。
對此林子倫表示，目前包括歐盟、美國、英國與日本等55個國家開放加拿大全齡牛進口，對台灣國際參與必然有所幫助，政府會持續依據《食安法》把關國民健康，也會積極拓展與世界各國合作與貿易，強化台灣與國際關係。
衛福部食藥署長吳秀梅說，開放加拿大全齡牛進口是依據一定的審核機制，並要求加拿大提供書面資料，審核後由專家審視並到實地進行查核，過程依照程序與科學依據。
至於何時開放進口，吳秀梅表示，協議已通過院會，日後公告就是開放了，而公告時程未定，還是有程序要在走。