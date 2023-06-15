揭許傑輝性騷擾！黃云歆「才女背景」曝光 拿市長獎還是公司老闆
女星黃云歆昨（14）日在臉書發長文，自爆2013年被當時的舞台劇導演許傑輝以交「性感作業」為由性騷擾，該篇文章獲得超過2萬人按讚，上千人留言和轉發，小嫻、短今、網紅阿翰等人都發聲力挺，有網友稱讚黃云歆文筆很好，而她的背景也隨之曝光。
記者楊穎軒／綜合報導
32歲黃云歆畢業於文化大學戲劇研究所，10歲就在班上自薦演出短劇、相聲，當過醒獅隊的獅頭，國二轉讀舞蹈班，擅長古典芭蕾、現代與民族舞蹈，高中唸華岡藝校時成為舞台劇演員，還獲選第十屆華藝青年，以市長獎畢業，劇場時期被發掘出道，演過《三明治女孩的逆襲》、《網紅的瘋狂世界》、《浪漫輸給你》、《基因決定我愛你》等劇及國片《本日公休》。
此外，黃云歆為網路旅遊節目《鬧著玩》主持班底，會自彈自唱，曾到學校任教及演講，而投入表演領域20多年，年紀輕輕的她，2021年和朋友砸下百萬元成立影像製作公司，現在除了當藝人還是「學長映像有限公司」老闆，也在公司擔任監製和表演指導，而公司草創初期就接下不少案子，網友稱讚黃云歆：「是個才女」、「文筆真好又沒錯字，謝謝妳的勇敢」！
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110