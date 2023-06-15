亞投行主管批評中共毒文化主宰　中方駁炒作

我是廣告 請繼續往下閱讀
畢卡德提及：「該銀行（亞投行）受到共產黨員主宰，並且具有可以想像到的最有毒文化之一。我不認為亞投行成員資格符合我國利益。」
他的發聲獲得關注，加拿大國際廣播電台今天報導，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）宣布，加拿大將暫停所有由聯邦政府負責的在亞投行的活動。她同時要求財政部立即開始對這些活動進行審查。
對此，中國駐加拿大大使館官網14日以答記者問方式回應，稱亞投行是國際多邊開發體系的重要成員，目前共有包括中國、加拿大在內的106個成員。宗旨是透過在基礎設施及其他生產性領域的投資，促進亞洲經濟可持續發展，推進區域合作和夥伴關係，應對發展挑戰。
中方表示，中國是亞投行的重要成員，一貫遵循多邊規則和程序，透過理事會、董事會等多邊治理機制參與決策。有關個人對亞投行的言論純屬譁眾取寵的炒作，是徹頭徹尾的謊言。亞投行表示此人的評論和定性是毫無根據和令人失望的。
中方又進一步批評其它國家，稱大量事實表明，中國是維護世界和平、促進共同發展、應對全球性挑戰的積極貢獻者。有的國家動輒對其他國家指手畫腳、說三道四，甚至揮舞制裁大棒，這種行為才是不折不扣的威權行徑。
亞投行是由中國主導籌設，總部設在北京，2016年開始運作，迄今有106個經濟體參與，行長是中國前財政部副部長金立群、首屆理事會主席是中國前財政部長樓繼偉。部分人士認為，亞投行是世界銀行（World Bank）及亞洲開發銀行（Asian Development Bank）的競爭對手。
金立群今年5月接受新華社專訪說，截至目前，亞投行共批准218個項目，融資總額超過410億美元，帶動資本近1400億美元，惠及34個亞洲域內與域外成員。
他說這些項目包括公路、鐵路、機場、港口、碼頭等傳統基礎設施，也有網路等數位訊息設備以及醫療、衛生、教育等社會基礎設施。促進了當地經濟社會發展，改善當地民眾生活。
亞投行2015年4月籌設時確認，意向創始成員有57個，包括英國、法國、德國和義大利。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）2016年9月訪問中國之際，加拿大宣布申請加入亞投行。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120615