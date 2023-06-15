7-11咖啡杯有黄阿瑪！全台「僅1家門市買得到」 主題店鋪首登場
7-11全台首家「黄阿瑪主題店」今（15）日登場，除了店內裝潢有可愛的黄阿瑪及7位後宮人氣角色外，還有獨家咖啡聯名杯、杯套，因應不同容量共推出表情款、黃阿瑪黃袍加身款、迎賓款，3款可愛聯名杯，全台只有7-11敦信門市買得到，貓奴們心動立刻衝！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11攜手超過150萬粉絲的「皇阿瑪的後宮生活」推出全台首家主題店鋪，於6月15日在台北市大安區敦信門市登場，主題店整體色系為明亮又充滿活力的黃橘色，入口處玻璃窗上有高達1公尺的招弟迎賓，一入店抬頭就能看到黄阿瑪及兔子灰胖的造型天花板，旁邊緊鄰著小花及柚子造型的周邊商品陳列櫃子，部分造型周邊商品為主題店提早兩週限定開賣，包括小紙巾、洗手乳、杯墊。
休憩用餐區牆面則由黃袍加身的黃阿瑪帶領後宮人氣角色大玩變裝風，宮廷生活經典重現，大螢幕輪番撥放黄阿瑪的後宮生活經典影片，讓貓奴們坐下休息就能享受被包圍的沉浸式體驗。除此之外，主題店還有獨家限定的聯名咖啡杯造型，因應不同容量共推出表情款（中杯使用）、黃阿瑪黃袍加身款（大杯使用）、迎賓款（特大杯使用）3款圖案設計點購熱飮還可隨機搭配弓款萌萌可愛的黃阿瑪設計杯套，貓奴們一定要全套蒐集！
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