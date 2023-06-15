新北餵藥案延燒　賴清德競辦：請侯友宜發揮同理心保護孩子

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陳世凱說，國民黨議員劉美芳自己在議會說出4月份接受到陳情，現在卻必須要鞠躬道歉。這不禁讓人想起周子瑜當年因為威權體制的脅迫，必須要鞠躬道歉；現在台灣也發生一樣的事情，這個對民主更是嚴重的傷害。一位議員在議會陳述出接收人民陳情，家長陳情兒童餵藥案，把事實講出來，最後必須也要在議會鞠躬道歉。而鞠躬道歉對面站著的就是侯友宜，請問這是什麼樣的民主國家？
陳世凱說，希望侯友宜當時到政大接受訪問的那個鞠躬道歉是真實的、是認真的。如果真實的道歉了，後面就不需要逼迫議員道歉；如果真實的道歉了，現在就不會用國民黨所有的力量，只是在爭辯所謂時間序的問題，「拜託你，好好保護新北市的孩子，不要再給大家壓力了。」
張志豪則奉勸侯友宜，如果回到一個為人父母的心情，就不會有那麼多理由。市民跟所有人現在最在乎的就是市長和市府的後續處置作為，不是卸責也不是推給司法，「大家最關心的，是孩子們的健康。」
張志豪強調，中央衛福部及台北醫院已提供所有需要的協助，相反的，市府卻把責任推給檢調，把責任推給中央，推給家長跟民進黨。整個事件以來，每一個關鍵的時間點，侯友宜都在跑選舉行程，四處跟黑金人士厚友誼，搜尋新聞都有，然後現在說別人政治操作，令人遺憾。