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新北餵藥案延燒　賴清德競辦：請侯友宜發揮同理心保護孩子

▲民進黨與賴清德競辦發言人共同召開記者會，喊話侯友宜發揮同理心保護孩子的健康安全。（圖／民進黨提供）
▲民進黨與賴清德競辦發言人共同召開記者會，喊話侯友宜發揮同理心保護孩子的健康安全。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，賴清德競辦發言人陳世凱與民進黨發言人張志豪今（15）日召開記者會，說明國民黨及侯友宜競選工作室連日來指控民進黨試圖卸責，自身為三個孩子的父親，對於所有家長、父母親來說，在時間序上面打轉，都是沒有意義的事情。真心奉勸新北市政府，目前應該要處理的是保護孩子的健康安全，後續的保護跟協助，才是真正的重點。

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陳世凱表示，國民黨團和侯友宜及競選工作室，到目前為止針對孩童的保護措施束手無策。自己看到別人的孩子有戒斷症狀，都非常感同身受，也很擔心自己的孩子在幼兒園裡面會不會遇到一樣的狀況，相信所有新北家長都有同樣的心聲。但是國民黨卻不斷地在時間序上做文章，一直在爭論時間序對孩子的健康不會有幫助、也對孩子的保護不會有幫助。

陳世凱說，國民黨議員劉美芳自己在議會說出4月份接受到陳情，現在卻必須要鞠躬道歉。這不禁讓人想起周子瑜當年因為威權體制的脅迫，必須要鞠躬道歉；現在台灣也發生一樣的事情，這個對民主更是嚴重的傷害。一位議員在議會陳述出接收人民陳情，家長陳情兒童餵藥案，把事實講出來，最後必須也要在議會鞠躬道歉。而鞠躬道歉對面站著的就是侯友宜，請問這是什麼樣的民主國家？

陳世凱說，希望侯友宜當時到政大接受訪問的那個鞠躬道歉是真實的、是認真的。如果真實的道歉了，後面就不需要逼迫議員道歉；如果真實的道歉了，現在就不會用國民黨所有的力量，只是在爭辯所謂時間序的問題，「拜託你，好好保護新北市的孩子，不要再給大家壓力了。」

張志豪則奉勸侯友宜，如果回到一個為人父母的心情，就不會有那麼多理由。市民跟所有人現在最在乎的就是市長和市府的後續處置作為，不是卸責也不是推給司法，「大家最關心的，是孩子們的健康。」

張志豪強調，中央衛福部及台北醫院已提供所有需要的協助，相反的，市府卻把責任推給檢調，把責任推給中央，推給家長跟民進黨。整個事件以來，每一個關鍵的時間點，侯友宜都在跑選舉行程，四處跟黑金人士厚友誼，搜尋新聞都有，然後現在說別人政治操作，令人遺憾。

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