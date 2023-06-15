抽筋吃香蕉就對了？營養師指６營養，先看到底缺什麼！

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嫚嫚營養師指出，抽筋若從營養缺乏來看，可包括了缺水、以及缺乏鈉、鉀、鎂、鈣、維生素D、維生素E。
缺水、電解質失衡：如運動、高溫造成大量流汗、缺水，並且沒有補充水分或運動飲料，使得電解質鈉鉀失衡或缺乏，進而產生抽筋。而過度高溫或低溫也容易出現電解質不平衡。
鈉：如前述提到大量流汗或缺水而缺乏或失衡，另也包括年長者飲食過度清淡或胃口不佳，反而使得鈉攝取不足。主要可從鹽攝取，如鹹粥、湯，或是運動飲料。
鉀：電解質平衡的另一項關鍵，常見在嚴重腹瀉、嘔吐等脫水問題時流失。普遍在各類蔬菜中皆可攝取，日常較少出現缺鉀的情況。
鎂：鎂和肌肉收縮息息相關，身體各處出現僵硬、抽筋等情況都有可能和缺鎂有所關聯。可從香蕉、綠葉蔬菜、酪梨、黑巧克力等攝取。
鈣：鈣除了與骨骼密切相關，也與肌肉也有高度關聯性，若缺乏容易過度收縮，也就容易產生抽筋情況。鈣推薦可從牛奶等乳製品攝取，吸收率最高。其他則如黑芝麻、堅果等。
維生素Ｄ：影響鈣質吸收量，若維生素D不足，鈣質即便充足也難以吸收，便可能出現抽筋情況。主要透過日曬補充，以及鮭魚、香菇、木耳等。
維生素Ｅ：與血管、肌肉的細胞膜等健康狀況有關，缺乏將可能影響細胞膜通透性，使得肌肉不穩定，進而引起抽筋。大多存在於各類植物油當中，以及堅果種子等食材。
常見改善抽筋的推薦食物：改善抽筋，除了前面提到的香蕉和牛奶是大家普遍常用食材外，像是地瓜、南瓜等非精緻澱粉也都有鉀、鈣、鎂，也有機會改善抽筋。
改善營養缺乏引起抽筋，也要注意營養流失關鍵。
除了營養缺乏以外，日常的飲食及烹調方式也可以多留意，避免造成營養流失。嫚嫚營養師指出，像是超加工食物、高鈉食物就容易使得多種營養素、礦物質流失。而料理蔬菜若非特別限鉀族群，建議先洗後切，以免鉀流失。另外，水煮雖然是較為健康的料理方式，但若煮過久、又沒喝湯汁，也會有營養流失的問題，其中也包括鉀，因此建議適度川燙或油炒為佳。除此之外，咖啡、茶、酒精等容易利尿的飲品過度攝取狀態下也容易使得身體缺水而電解質失衡，有喝此飲品習慣者也需更注意飲食或酌量攝取。
抽筋未必是營養缺乏所致，飲食調整一周沒效早就醫！
嫚嫚營養師表示，抽筋原因繁多，營養缺乏僅是其中一項，其他常見也包括了藥物影響、周邊神經或血管、肌肉等出現問題，會需要了解原因。
而回到營養素來看，民眾抽筋就單靠食物改善，也可以說是「盲補」，正如前述提到的各營養都有可能，若以抽筋就吃香蕉舉例，可攝取到鉀和鎂，但若是因為缺乏維生素D而抽筋，香蕉裡面沒有維生素D，吃了自然沒用。因此民眾經常抽筋可嘗試吃香蕉改善，但若一周未見好轉，還是建議盡早檢查找出原因為佳。
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