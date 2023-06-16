韓國「#MeToo」狂燒！震撼彈一樁接一樁　輕生的政治明星與N號房

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「加害者攻擊受害者的論調都差不多，他們搬出『受害者的樣子』這個說法，意指受害者的言行舉止『不像個受害者』。他們湧入受害者的社群網路窺探，攻擊受害者為什麼這天要這樣笑、為什麼仍若無其事地工作，受害者的生活遭到解體。」～截自《我是金智恩》
安熙正的女秘書金智恩，於2018年3月控訴遭到安熙正4度性侵，以及數不清次數的性騷與猥褻。安熙正道歉後辭職去忠清南道知事的職務，安熙正原本是政壇的明日之星，被譽為是「文在寅接班人」，因為性侵案而一夕間政治生涯全毀。
安熙正雖然辭職道歉，但在官司進入訴訟後，安熙正又改口說與金智恩的關係是不倫，聲稱兩人之間存在感情基礎。而在安熙正一審獲判無罪後，金智恩的形象也從揭發性侵的勇敢告訴人，變成愛慕直屬長官的秘書小三。
幸好二、三審法官推翻一審判決，最終安熙正獲判3年6個月有期徒刑確定，法官更表示，「被害人表現得不像被害人」只是偏狹的觀點，被害者在事後的反應，根據每人的性格與所處狀況不同，出現不一樣的應對實屬正常。
金智恩將心路歷程寫成《我是金智恩》一書，透露自己不惜失去一切，也要向外界說出真相，只是因為想「活得像個人」。但後來才領悟到，即便打贏了官司，事件對她造成的枷鎖卻永遠不會有結束的一天。
我不是被害控訴人 首爾市長朴元淳性醜聞後輕生
「愈是思考動整容手術這事，內心的自我掙扎就愈明顯，我很想知道只是想要重新生活的自己，究竟為什麼會被逼到這種地步。」～截自《我不是被害控訴人》
韓國政治圈的「#MeToo」並未結束，2020年4月，釜山市長吳巨敦因性騷擾女職員辭職，2020年7月，首爾市長朴元淳被女秘書指控性騷擾後選擇輕生，案件的刑事調查因此被迫終止，但卻給社會留下更多的謎團與爭議。
朴元淳與安熙正頗為類似，兩人在醜聞前都是炙手可熱的政治明星，兩人同樣遭到女秘書控訴，金智恩被罵是不倫小三，而朴元淳的秘書則成為「逼死市長的女人」。
朴元淳從政前是人權律師，曾替受害者打贏職場性騷擾的官司，被認為是最重視性別平權的男性政治家，因此醜聞格外讓外界震驚。且由於朴元淳輕生，許多真相尚無從釐清，案件便不得不終結。
在朴元淳死後，國家人權委員會接替首爾市府進行調查，於2021年2月做出性騷屬實的報告，但是朴元淳的遺族強烈反彈，提起行政訴訟，要撤銷調查報告。雖然撤銷訴訟一審敗訴，但至今想要替朴元淳「平反」的聲浪仍然不小。
這樣的氣氛中，當初挺身指控朴元淳的女秘書，不難想像承受了多大的壓力。這位女秘書出版了回憶錄《我不是被害控訴人》，由於有一方認為朴元淳並未經過司法調查認定有罪，女秘書不能被稱為「被害者」，於是創造了「被害控訴人」來代稱，而女秘書自然難以接受這種主張。她為了減輕被獵巫的壓力，選擇用整容手術讓自己重新開始，並透露自己有收到來自金智恩的鼓勵，身邊人的支持，成為她繼續好好過日子的動力。
您已登入N號房 性醜聞燒到演藝圈
「K正在慢慢恢復正常生活，但提到當時經歷的事還是會痛苦落淚。『對未來會有什麼改變、會抓住多少罪犯並沒有什麼期待。事到如今，我已經不抱希望可以徹底刪除那些散佈在網路上的資料了...儘管如此，我還是要活下去』。」～截自《您已登入N號房》
「#MeToo」運動不僅震撼韓國政壇，這股力量也燒進韓國演藝圈。大導演金基德被指控要求女演員陪睡，男演員趙敏基在被指控對女學生性侵後，輕生身亡。而男歌手鄭俊英、勝利，也因Burning Sun夜店事件，捲入性醜聞後退出演藝圈。
而在鄭俊英的案件中，出現網路聊天群組流傳性愛影片的作案手法，透過社群網路軟體，讓這些加害者們集合在一起，互相分享性愛影片，對被害人品頭論足。而之後這種結合數位型態的性犯罪，又爆發出駭人聽聞的「N號房」事件。
N號房的主嫌們透過勒索被害者取得影像，然後將其中的部分發布在第1個匿名聊天室，若想觀看完整影像，必須付費以獲得第2個聊天室的連結，這仍不是全部，一個接一個，不斷逼迫被害者拍攝影片，同時引誘更多人繼續往下觀看，變成了「N號房」。由於受害女性多數是通過招募打工的名義被騙，個人資料遭到主嫌們掌握，導致她們生活在恐懼之中，一開始是被迫拍裸照，之後甚至得拍下更多獵奇變態的照片。
綽號「博士」的N號房主嫌趙主彬，在校期間成績優異，還曾經撰寫過「如何防範性犯罪」的文章，同學對他的印象多是安靜，但就是這樣一位看似普通的人，卻在運營對受害者來說宛如無間地獄般的性剝削產業鏈。
揭露「N號房」事件的兩位獨立記者，透過《您已登入N號房》一書，記述自己發掘真相的心路歷程。作者們特別提到，「N號房」事件的許多受害者是未成年女性，因為在網路上看到高薪打工的廣告，受騙上當，一步步墜入黑暗深淵。她們因此遭受責怪，有人認為想賺快錢的動機也得自負部分責任，但作者們強調，這種指責受害者，認為「受害者必須完美」的心態是錯的，許多性犯罪的受害者，就是因為承受這種壓力，才不敢將事實公諸於世。
82年生的金智英 由來已久的厭女情結
「金智英那天回到家以後，反而被父親嚴厲地斥責了一頓，為什麼偏要去那麼遠的補習班補習、為什麼要跟陌生人說話、為什麼裙子那麼短…金智英就是受這樣的教育長大的──女孩子凡事要小心、穿著要保守、行為要檢點，危險的時間、危險的人要自己懂得避免，否則問題出在不懂得避免的人身上。」～《82年生的金智英》
韓國的「#MeToo」運動，以及各式性犯罪案件情節特別震撼，或許與韓國社會長期以來重男輕女的厭女情結有關。在韓國，「推廣女權主義」會受到指責，女明星說自己在看《82年生的金智英》這本小說，也會引來男粉絲的不滿。
《82年生的金智英》是本虛構的小說，書中描述了平凡的女主角金智英的一生，沒有波瀾壯闊的戲劇情節，有的是一樁樁日常小事，在家中父母從小就寵愛弟弟，在學校中目睹性騷擾，踏入職場後自己也遇到性騷，結婚懷孕後又被責怪是「媽蟲」，只會花用丈夫的薪水度日。
就是這麼一本刻畫普通女性的小說，獲得廣大韓國女性共鳴的同時，也引來韓國男性的反感，孔劉和鄭裕美出演小說改編電影的男、女主角，竟也因此遭受謾罵與責難。
諷刺的是，朴元淳曾公開表示自己也是《82年生的金智英》的支持者，但最終他卻因捲入性醜聞而輕生。「#MeToo」運動在韓國，好比在封閉空間中點燃的炸藥，併發的能量以及對周圍結構的破壞最為猛烈，但或許唯有如此，才能讓新鮮空氣吹入保守傳統的父權社會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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