汐止吉的堡又爆餵藥案？黃瓊慧：到底還有多少未爆彈！？

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃瓊慧貼出這位媽媽與吉的堡園方對話的截圖，這位媽媽指出，因為新聞事件感到不安心，沒想到醫院卻告知她驗出了29毫克的微量安眠藥。媽媽還確認自己小朋友的用藥紀錄，證實與感冒藥無關。雖然再度調閱監視畫面，沒有所謂「吃藥藥」的畫面，但也讓她決定不再讓孩子入校。
黃瓊慧也貼出家長在「內湖&松山&南港&汐止 集團」社團中的貼文，媽媽呼籲社團中的家長表示，如果「小孩就讀吉的堡的家長，請盡快帶去檢驗吧！！！」這位媽媽表示，自己沒有其他家長的聯繫方式，只能終止他們對她小孩繼續用藥的可能。她表示，不清楚校方打算怎麼處理，但明確感受到校方不讓其他家長產生疑慮的態度。她表示自己調閱監視器畫面查看的時間剛好是下午時段，吉的堡主管表示晚點是下課時間擔心影響動線，所以把她指引到另一間小空間裡，並說明該校調閱監視器沒有我們想的容易，才僅提供單一鏡頭給我看，請問身為家長能不起疑？
這位媽媽指出，雖然小孩就讀幼幼班這近一年並沒有什麼異常，但…她的孩子確實被檢驗出微量安眠藥成份，試問哪個家長不擔心？且風頭上還檢驗的出來代表是長期服用。這位媽媽憂心表示，往後對小孩有什麼影響及副作用天知道，如果你/妳的親朋好友小孩有就讀吉的堡請帶去檢驗吧！她現在最擔憂的是，還正在就讀（吉的堡）其他她孩子的同學。