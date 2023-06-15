藍營疑餵藥案處理態度不妥？侯友宜：讓大家知道「真相只有一個」
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜今（15）日到新莊出席「貴子坑溪河川環境營造計畫」開工典禮，針對板橋私立幼兒園餵藥案件侯說要交由司法檢方調查，遭藍營認為態度不妥，侯友宜在受訪時強調報告完後讓大家知道，「真相只有一個」，更重要是由刑事司法調查、科學驗證以及專業的專家，把清楚的內容做完整說明，期待司法單位快速地釐清，把真相告訴大家。
記者吳嘉億／新北報導
記者是先問到日前在與前國民黨秘書長李乾龍的聚會上，是否有談到他們對於餵藥案應該要直球對決，但侯還是認為交由司法檢方調查，被質疑這樣的態度是不合理的。對此，侯友宜表示，面對餵藥案，自己從一開始就很清楚的表示態度。
侯友宜說到，在第一個時間掌握訊息，快速啟動司法偵查及調查，面對所有外界的聲音，都直接來一一解釋；但是過程當中不斷有政治人物刻意在這個議題上做不實的抹黑跟操控，所以在回應過程當中，希望能夠回歸到照顧幼童的健康，讓家長們安心。
侯友宜說到，尤其面對很多在野黨的議員們期待他到議會報告，自己也毫不猶豫就直接到議會裡面去做專案報告，議會雖然沒有請他去，但他主動去報告，就是希望藉著報告能夠讓社會大眾不要因為混淆視聽，造成家長、孩童以及各界的不安心。