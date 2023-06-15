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民眾黨團控北市府高層下令不准參加記者會　批蔣「藐視議會」

▲民眾黨團批評蔣市府傲慢、藐視議會，沒有行政倫理也不講職業道德。（圖／民眾黨台北市議會黨團提供）
▲民眾黨團批評蔣市府傲慢、藐視議會，沒有行政倫理也不講職業道德。（圖／民眾黨台北市議會黨團提供）

記者邱新博／台北報導

台北市長議會12日結束今年首次會期，藍綠猛攻前市長柯文哲悠遊卡興櫃、北藝和解金等爭議。民眾黨台北市議會黨團今（15）開記者會批評，北市府相關局處原本要派代表出席，卻臨時私下通知無法出席，原因是市府「高層下令不出席」。民眾黨團批評蔣市府傲慢、藐視議會，沒有行政倫理也不講職業道德。

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民眾黨議會黨團主任吳怡萱率先表示，今天的記者會是希望將所有爭議一次說明清楚，但很遺憾的是所有相關局處代表都不出席，原因是「高層下令不出席」，這等於是「藐視議會」。市議員黃瀞瑩表示，邀請局處到場說明，就是給予溝通同台，讓市府自行辯護，也希望柯文哲過去8年努力不要被抹黑。

市議員陳宥丞批評，沒看過這麼傲慢的市政府，民眾黨從來沒有對蔣萬安操作意識形態，或利用家世背景說嘴，但今天面對市政不同意見，蔣萬安只敢在議場放話；針對悠遊卡興櫃相關爭議，法務局的說法沒看到、政風處也沒有立案，甚至今天上午市府同仁私下致電，說市府高層一聲令下，不能來議會報告。


陳宥丞痛批，蔣萬安說柯文哲卸任前通過悠遊卡興櫃案違反行政倫理，那議會監督市政，市府卻不派官員來說明，「蔣市府把8萬名公務員當禁衛軍，不只沒有行政倫理，更是沒有職業道德。」

對於傳出將被挖腳的市政顧問陳國君，陳宥丞大酸，有給職市政顧問傳出爭取第三位副市長，到現在領台北市府薪水卻幫侯友宜打選戰，陳國君若無力做蔣市長顧問，那就送給陳國君一首「千里之外」送他離開，早點分手放過市民朋友。

對此台北市政府發言人殷瑋不滿回應，議員如果這麼重視行政倫理，能不能先回答市府早已對柯文哲提出的問題：什麼叫「看守政府」？什麼叫「政治慣例」？什麼叫「行政倫理」？

殷瑋說，柯市府團隊在新民意已經產生，已是「看守政府」的情況之下，做出重大決策。這樣的作法是不是符合政治慣例與ABC？是不是符合行政倫理？對議會有足夠的尊重嗎？都是民眾黨需要回答的問題。我們歡迎議員從監督市政的立場，一起檢視這些決策是否合適。

另針對陳國君遭質疑無心市政，殷瑋表示，民眾黨一下說「地下市長」，一下說「爭取第三副市長」，一下又說「無心市政」，這幾個說法彼此矛盾，請問議員的批評究竟是哪一個？至少以昨天為例，陳國君從早上7點半到晚上6點多都在參與會議。

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