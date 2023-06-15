民眾黨團控北市府高層下令不准參加記者會　批蔣「藐視議會」

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市議員陳宥丞批評，沒看過這麼傲慢的市政府，民眾黨從來沒有對蔣萬安操作意識形態，或利用家世背景說嘴，但今天面對市政不同意見，蔣萬安只敢在議場放話；針對悠遊卡興櫃相關爭議，法務局的說法沒看到、政風處也沒有立案，甚至今天上午市府同仁私下致電，說市府高層一聲令下，不能來議會報告。
陳宥丞痛批，蔣萬安說柯文哲卸任前通過悠遊卡興櫃案違反行政倫理，那議會監督市政，市府卻不派官員來說明，「蔣市府把8萬名公務員當禁衛軍，不只沒有行政倫理，更是沒有職業道德。」
對於傳出將被挖腳的市政顧問陳國君，陳宥丞大酸，有給職市政顧問傳出爭取第三位副市長，到現在領台北市府薪水卻幫侯友宜打選戰，陳國君若無力做蔣市長顧問，那就送給陳國君一首「千里之外」送他離開，早點分手放過市民朋友。
對此台北市政府發言人殷瑋不滿回應，議員如果這麼重視行政倫理，能不能先回答市府早已對柯文哲提出的問題：什麼叫「看守政府」？什麼叫「政治慣例」？什麼叫「行政倫理」？
殷瑋說，柯市府團隊在新民意已經產生，已是「看守政府」的情況之下，做出重大決策。這樣的作法是不是符合政治慣例與ABC？是不是符合行政倫理？對議會有足夠的尊重嗎？都是民眾黨需要回答的問題。我們歡迎議員從監督市政的立場，一起檢視這些決策是否合適。
另針對陳國君遭質疑無心市政，殷瑋表示，民眾黨一下說「地下市長」，一下說「爭取第三副市長」，一下又說「無心市政」，這幾個說法彼此矛盾，請問議員的批評究竟是哪一個？至少以昨天為例，陳國君從早上7點半到晚上6點多都在參與會議。