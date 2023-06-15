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會感受到「肚子餓」是經由大腦、腸胃、內分泌系統，多個器官複雜作用下引發出想吃東西的信號，而腦腸軸如何運作仍有許多未知數，如今國際間有篇最新研究，探討人進食後腸道會如何向大腦發送信號，尤其對肥胖與否有哪些影響。
耶魯大學醫學院的研究團隊，找了 30 位 BMI 值 25 以下的健康體重的受試者；以及30 位 BMI 值 30 以上的肥胖受試者，分別注入葡萄糖、脂肪，以及水到他們的胃，同時量測他們大腦神經活動以及釋放多巴胺的影像。
研究人員觀察到，對健康受試者注入脂肪或糖後，多巴胺會隨著脂肪和糖的增加而提高，同時也活化大腦的獎賞中心，大腦是有意識的認定這個人有在吃東西。但反觀肥胖的受試者，脂肪並沒有改變大腦活動，只有糖會引發多巴胺的升高。
此外，研究還發現肥胖者的大腦對營養反應較弱的問題，恐怕不能靠減重而恢復，讓肥胖受試者經過12週控制飲食減重 10% 之後，肥胖的人大腦對胃裡面有營養物質的反應，仍無法恢復成跟健康的人一樣。
減重者困境：明明吃過晚餐卻像是沒吃
而此篇研究成果刊登於《自然代謝》期刊，科學家認為，肥胖者對食物信號的反應較弱，可能繼續會導致暴飲暴食，加上這樣的改變可能為不可逆，這或許可以解釋為什麼成功減肥後往往容易復胖。
耶魯大學醫學院內分泌學系教授 Mireille Serlie 指出：「臨床上遇到肥胖患者，他們經常告訴我，『我明明吃過晚餐，但感覺不像有吃。』我認為對於可能是對營養反應較差的其中一個原因。」這可能能解釋為什麼，人常常吃下足夠卡路里，卻很容易吃得過飽，同樣也解釋為什麼減肥如此困難。
對於這樣新的研究結果，確實證實出，大腦面對營養反應是有差異，中研院生物醫學研究所副研究員黃聖言指出：「研究揭示大腦化學物質與行為的密切關係，特別是過往研究認為食慾和腦部所產生的愉悅感有關，如多巴胺的釋放，但還需要進一步了解，這種愉悅感是來自吃到美食、還是人體對營養的需求。」
肥胖者大腦對營養訊號反應並不清晰
值得注意的是，雖假設肥胖者大腦對於營養的反應變弱，且大腦訊號的影響無法逆轉，黃聖言強調：「但這份研究結果僅能說明肥胖者大腦對於腸部營養訊號的反應不清晰，無法明確說明這個問題來自於腸腦連結的失靈，還是腦內部神經元彼此連結降低。」
若如同本篇研究的假說，大腦感知營養的反應減弱是不可逆的，那麼手術應該也沒有效果，黃聖言說：「台灣臨床觀察『胃繞道手術』跟『減肥針』的病人，飲食習慣仍會大幅改變。所以針對肥胖與神經傳遞訊號改變的假說需要更多實驗支持，也是我們的團隊正在進行的研究之一。」
但肥胖是全球共同關注問題，許多人困擾著減肥後復胖，研究提供後續研究腸與腦之間的訊號傳導如何影響減肥和體重變化的基礎。
參考文獻：Brain responses to nutrients are severely impaired and not reversed by weight loss in humans with obesity: a randomized crossover study
參考資料：台灣科技媒體中心
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 減重後會復胖原因之一！研究：肥胖會減弱大腦對營養反應