停車未繳簡訊詐騙頻傳　沒車號、有連結都是假

近期有不少民眾來電收到停車費催繳訊息，高雄市交通局提醒民眾，停車費未繳通知簡訊須由民眾主動在交通局官網上申請，如果沒有申請該項服務或收到簡訊開頭「沒顯示車號」、且結尾「有繳費連結」是詐騙簡訊，務必提高警覺，切勿受騙。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市交通局表示，最近常接獲民眾反映收到冒名某家電信業者發送停車費催繳簡訊，內容為「提醒您，您有一筆45元臨時停車費用未繳清，逾期將處新台幣三百元罰鍰。請輸入電話「末三碼」開啟連結並繳納 （釣魚網址）」或「您於年月號將車輛停放於本市路邊收費路段，並開立無紙停車單20元繳費失敗，為避免產生罰單，請儘速點擊以下網址繳納（釣魚網址）」。
交通局指出，停車費催繳簡訊是由車主主動到交通局公有停車場服務資訊網（https://kpp.tbkc.gov.tw）申請簡訊通知，才會在繳費截止日前2天收到催繳簡訊，且交通局的簡訊一定有車號及不會有繳納網址，所以如果您未申請該項服務，又收到類似簡訊，就要留意。
交通局說，詐騙簡訊通常「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，如果收到不明簡訊，可以電洽交通局停管中心服務專線07-2299836，或利用官網輸入車號查詢停車費用，並鼓勵民眾使用智慧行動APP繳納停車費，可享95折優惠，新用戶於今年6月底前更享6折優惠；另外還可以申辦銀行及電信代收停車費，直接會從信用卡、活期帳戶扣繳費用，不會產生欠費，無需理會相關催繳通知，最為安全。