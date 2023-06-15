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住宿已爆滿！富士山7月開放　當局憂「彈丸登山」增加籲限制人數

▲每年都有大批遊客造訪富士山。（圖／pixabay）
▲每年都有大批遊客造訪富士山。（圖／pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

橫跨靜岡縣和山梨縣的日本知名景點富士山，一直以來深受旅客歡迎。富士山登山季即將於7月展開，今夏又是在新冠疫情防控措施解封後的首個登山季，周邊地方政府預估登山人數會大幅增加，甚至還可能出現更多的「0泊2日」的一日登山客。為了避免山難風險，周邊地方政府提交請願書，希望能控管登山人數。

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綜合日媒報導，富士山每年7月至9月開放遊客自山梨縣、靜岡縣兩個登山口進出，今年山梨縣登山口自7月1日起開放，靜岡縣登山口則是從7月10日起開放。

環境省調查，2022年開山，通過8合目的登山客約16萬人，是前一年的一倍，接近疫前的七成。不過今年是在新冠肺炎降級後首個登山季，周邊政府預估今年登山人數會大幅增加。事實上有日媒近來就發現，已經可以在富士宮口5合目看到有民眾前來為今夏的登山季進行「場勘」。不過周邊政府擔心，若登山遊客暴增，擁擠人潮會湧向狹窄的山道，恐會造成堵塞，增加山難風險。

另外，今年算是是真正的疫後年，山屋防疫未鬆綁，容納人數仍是過去的一半，所有山屋預約網站都是客滿或僅剩少數床位。集合16間山小屋的Ryokan Kumiai協會稱，為了防疫過往開放式空間在疫情期間改成私人房，供登山客休息地方減少，加上防疫措施放寬後，外國遊客湧往預訂，令山小屋早已滿額。山小屋營運業者更稱，預約電話由早響到晚，「單是外國遊客的預約已佔30%」。

有旅遊業者對此表示擔憂，指出可能會有預約不到山小屋的登山客，採取「彈丸登山」方式登頂觀日出。「彈丸登山」指的是徹夜出發，攻頂後立即下山的登山方式，但這種「0泊2日」的登山方式，容易因為睡眠不足而引發意外，也可能因為身體沒有時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫風險。根據富士山官網，彈丸登山受傷和發病機會高出3倍。

富士吉田市市長堀內茂12日向山梨縣副知事長田公提交請願書，希望縣政府能做出應對措施，限制登山人數，並稱若不採取入山限制，就無法保證安全。長田表示，會建立與當地交換意見的平台，探討應對措施。

若登山客要登頂富士山，一般會先搭巴士到5合目，休息1個2個小時，接著步行2至4小時，在下午或晚間抵達7合或8合目的山屋。小睡以後，在午夜零時左右從山屋出發，走3個小時到4個半小時，天未亮時登頂，等待日出。有富士吉田市政府官員說，真的很擔心今年登山季會出現可怕情況，特別是海外遊客，他們不知道山上環境變化莫測，「我們真的希望他們小心，每年都有人死亡。攀登富士山並不容易」。

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