補班日不減肥！全家「霜淇淋買1送1」來了 大杯拿鐵也買1送1
辛苦的補班日不減肥了！全家霜淇淋16日起至18日買1送1，嗨嗨蘇打霜淇淋、小農鮮奶通通都能搭，同時，還有大杯燕麥奶拿鐵、珍珠醇奶茶、百事可樂、Cheers氣泡水、白巧戀乳雪糕買1送1，補班日優惠美食先囤一波。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家6月16日至18日限時3天，凡使用全盈+PAY支付，即享全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，夢幻顏色的嗨嗨蘇打霜淇淋，沁涼的酸甜滋味最適合在悶熱的補班日與好友同事一同分享；同時，還有不限付款方式的燕麥奶拿鐵、私品茶仙女珍珠醇奶茶、百事可樂、Cheers氣泡水、阿奇儂×鮮乳坊聯名的白巧戀乳雪糕買1送1。
若是補班日好累好想睡，全家APP隨買跨店取推出17日限定活動，能量仙女紅茶2杯158元（原價198元），以仙女紅茶為基底，結合「Red Bull Green Edition火龍果風味」，一入口便能品嚐到莓果甜而不膩的味道，與原有的酸度和氣泡完美融合，讓上班族有滿滿能量撐下去！
同時，OK超商即日起至6月17日期間，經典莊園級美式（大杯45元）、拿鐵（大杯55元），大杯不限冰熱，享同品項買二送一。另外新上市的現煮熟食「銷魂大豆干」（原價單片28元），即日起至6月17日期間，享第2件8折優惠。