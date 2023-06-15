邀37陸生訪台「每1人就要花13萬」？馬英九基金會：國旅費用極高
前總統馬英九邀大陸5所大學學子來台訪問，並於昨正式發函教育部、內政部及陸委會。不過，據媒體報導，馬英九基金會評估該訪問團總經費約500萬元，估算1人就花費達13萬5000元，宛如高檔旅行團。對此，馬英九基金會今（15）日批民進黨政府官員放消息給媒體，並澄清蔡政府不開放陸客來台觀光，導致國旅費用高，隨行陪同台灣師生與工作人員不用花錢？
記者翁子竣／台北報導
馬英九基金會昨送件教育部、內政部與陸委會，邀請大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學等5所大學學生，於今年7月中旬訪問台灣。由於該訪問團被質疑恐添維安風險，經溝通人數由每校10人降至6至7人。
訪問團還未正式批准，有媒體今則報導指出，陸生訪問團為期9天8夜，除將到台灣5所大學與學生交流外，也安排參訪桃園兩蔣陵寢、台中歌劇院、南投日月潭、花蓮太魯閣等地，食宿總經費達500萬元，基金會需負擔每1人13萬5000元支出。
針對報導內容，馬英九基金會執行長蕭旭岑今表示，民進黨政府一下子指控陸生來臺統戰，一下子又放消息給媒體說他們來臺旅遊，到底是統戰還是旅遊？搞得大家很亂。
蕭旭岑痛批，官員放消息給媒體，顯然不了解台灣的民瘼。一方面疫情過後，二方面蔡英文政府至今不願開放陸客來台觀光，導致現台灣的國旅費用極高，更何況適逢暑假，希望蔡政府能苦民所苦，真正關心民眾需求。
「難道隨行陪同的台灣師生和工作人員不用花錢嗎？」蕭旭岑說，放話的官員與其把時間拿去計算每人平均花費還算錯，拜託做點正事，趕緊召開聯審會審查，馬英九也願意親自向聯審會說明。