影片／中職領先世界！林威助曾拿影印紙詢問！國民教練也模仿
中職領先世界！2022年8月19日，當時的中信兄弟總教練林威助8局上直接拿著彩色影印的截圖畫面向賽務部抗議，但最後沒有被聯盟接受，並且之後還被警告，認為行為不恰當，而今天太空人與國民隊之戰，國民教練Dave Martinez對於判決相當不滿意，賽後也在記者會上拿出「截圖」，此舉也引發爭議。
運動中心/綜合報導
太空人隊最終以5:4贏球，捕手傳到一壘，卻打中跑者，國民教練Dave Martinez，認為跑者完全跑在線內才導致傳球傳在身上，他十分生氣，「我們應該要改規則，這不是對的判決，太殘忍了，裁判需要做出改變。」
這讓不少台灣球迷也回憶起中職也曾有相關狀況，2022年8月19日由中信兄弟出戰統一獅，兄弟在2出局一、三壘有人，王威晨打出二壘滾地球，眼看球要穿出內野，但獅隊二壘手林靖凱美技飛撲攔截，再傳向一壘刺殺王威晨，形成3人出局。
裁判第一時間判王威晨出局，兄弟也提出電視輔助重播，最後仍判定出局，時任總教練林威助出來抗議，8局上直接著拿著A4大小紙張，彩色影印的截圖畫面給聯盟抗議，但卻未獲採用。不少球迷也留言「中職領先世界！」也懷念5月10日被兄弟撤換的總教練林威助。