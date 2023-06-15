特企／國際美妝大獎摘5金　BOTITE PLUS推66折優惠

BOTITE PLUS全系列產品開發及設計以Fun、Beauty、Health三個元素為出發點，從原料成分到產品包裝，皆透過美彤國際的品牌設計能力以及R&D實驗室把關品質，斥資超過千萬進行產品安全檢驗，致力打造兼具美學與安全的兒童美妝保養產品。
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BOTITE PLUS打造品牌超萌IP小小波蒂與寵物小雞奇克，秉持「美感從小培養」的品牌精神，榮獲The Asia 2023 Global Makeup Awards全球美妝大獎最佳品牌金獎。旗下產品焦糖烤布蕾眼影盤、法棍系列唇彩、暖呼呼泡澡球分別獲得該領域產品金獎、可剝除式水性指甲油獲得手部產品類銀獎、千層酥系列髮彩獲得美髮類銅獎，一舉囊括4金1銀1銅。此外， BOTITE PLUS可剝除式水性指甲油在英國美妝界奧斯卡獎Pure Beauty Global Awards手部產品類獲得首獎，其他品項在各領域產品類獲得最終決賽入圍。
BOTITE PLUS全系列商品通過歐盟安全等級評估，並成為全方位SGS檢驗的兒童美妝保養品牌。可剝除式水性指甲油，快乾好上色，無化學刺鼻味；焦糖烤布蕾眼影盤，礦物彩妝，溫水可卸；法棍系列唇彩，富含維他命E，加強保濕滋潤；千層酥髮彩，使用洗髮精即可卸除。品牌也陸續推出保養相關商品，溫柔呵護小寶貝的肌膚。
為慶祝BOTITE PLUS獲得The Asia 2023 Global Makeup Awards全球美妝大獎及Pure Beauty Global Awards 多項國際獎項，推出超強彩妝金獎組合、最佳手部產品獎組合、最佳髮彩銅獎組合等多種組合，讓大人小孩可以一起揮灑創意，小寶貝們可以和小小波蒂一起繽紛出門，成為全場亮點。金獎品牌護膚系列組合不只為寶貝的肌膚帶來最溫柔的呵護，也為親子時光帶來溫馨互動。國際美妝金獎品牌BOTITE PLUS歡慶得獎，各項優惠組合於MOMO、蝦皮與FORIMART 618購物節期間，享得獎品項組合優惠66折起，MOMO更有多項專屬優惠。