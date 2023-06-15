高爾宣26歲生日爆喜訊！喜當「一日月老」 揪粉絲帶伴回家
高爾宣26歲生日突拋驚喜震撼彈，他宣布將於11月11日登上台北流行音樂中心開唱，這也是他歌唱生涯首場大型售票演唱會，之所以選在生日當天（6月14日）宣布喜訊，壽星高爾宣直呼許願成功，更是送給自己也是送給歌迷最好的生日禮物。開唱日正逢光棍節，高爾宣因此當起「一日月老」，希望聽完演唱會的人，都能有一個伴。
記者吳雨婕/綜合報導
生日揭開唱喜訊堪稱雙喜臨門，把首攻北流選在「1111」這個好日子的高爾宣也盼能夠在各方面能「一飛衝天」，不過他自己本人對於票房保持著平常心，他表示：「只想把演唱會做好，賣票這方面就交給專業人士，所以沒什麼壓力！」他更透露已開始著手規畫演唱會藍圖，「目前正照著計畫進行中，很期待屆時能順利實踐腦裡的畫面！」而11月11日正好是單身者的節日「光棍節」，逢光棍節開唱的他決定在演唱會上當起「一日月老」，更不藏私地把願望分給買票進場的單身男女，他笑說：「希望來看演唱會的人聽完都可以帶一個伴回家！」
除了大方分享生日願望要送給單身買票的粉絲們外，高爾宣特別許下「放大假陪家人」的生日願望，為此他特別把生日前後兩天都空下來跟家人相聚外，更跟公司「預支」一個禮拜的假期來趟海島之旅，高爾宣笑說：「把這個難得的假期當成犒賞自己的禮物，希望能可以好好地放鬆身心，7月之後就要開始瘋狂籌備演唱會！」喜上加喜的高爾宣更不忘跟歌迷預告：「新專輯也正在籌備中，希望一切都順利！」
值得一提的是，高爾宣特別在生日當天選了一個森林民宿辦生日趴，除了邀請家人出席外，包括藝人好友王ADEN、Sunkis都成座上賓一起同歡，並在大家的陪伴下許下「演唱會秒殺」的終極生日願望，高爾宣表示：「在大自然的裡過生日其實滿有趣的，感覺很放鬆，沒有城市中那種快節奏的感覺，人很少，很慢活，而且網路很慢 ，大家都沒在用手機， 很有活著的感覺！」