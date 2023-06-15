快訊／許傑輝宣布退出演藝圈！性騷擾指控連環爆 賠上33年從影路
許傑輝接連受到性騷擾指控，女演員黃云歆指控他要求乳溝夾巧克力、啦啦隊成員短今指控他摸胸得逞，許傑輝今（15）日宣布退出演藝圈，為所有指控止血，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」
記者羅凌筠/綜合報導
許傑輝連續3天被點名性騷擾，表演班男學員爆料他要求同學表演性行為的呻吟聲，黃云歆指控在上半身只穿胸罩，要上台表演開場森巴舞前，許傑輝拿薄片巧克力對她的乳溝比劃：「妳可以夾的住嗎？」又有不具名女演員指控，遭許傑輝拜觀音。
許傑輝拍攝的《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，整個劇組停拍1天，製作人陳慧玲表示，許傑輝現在的心情應該沒辦法演喜劇。許傑輝在《婆婆2》的角色「火寮一哥」和女主角鍾欣凌戲分吃重，被問及會不會換角或刪減戲分？陳慧玲沉重回應：「現在還沒辦法回答。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110