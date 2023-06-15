合體陶晶瑩打球！李李仁喊「心機重」 六月崩潰：備好離婚協議
第一屆「愛最大X Converse 彩虹盃公益羽球賽」日前在台北市立大同高中體育館舉辦，邀請了共21位的藝人及世界級選手一起來參與比賽並捐款做公益，出席藝人有田馥甄、亮哲、林俊逸、大牙、林敬倫、餅乾、黃辰邑、林毓桐、林筳諭（勇兔），以及夫妻檔陶晶瑩（陶子）與李李仁、六月與李易、張兆志與許允樂、艾力克斯與李詠嫻，每位參賽者不但現身支持，各自都捐出新台幣1萬元。沒想到夫妻搭檔笑料滿滿，六月搞笑表示，因為很少跟李易一起打球賽，因此「離婚協議書已準備好！」李李仁則是在賽場大喊其他人「心機重」。
記者吳雨婕/綜合報導
Hebe田馥甄熱愛羽球、爬山非常有名，但因之前膝蓋受傷，醫囑休息半年，她很開心受邀參加此活動，表示又開心、又緊張，除了排出時間多次練習外，比賽前一晚還興奮到睡不著，嬌喊：「比自己要開演唱會還緊張！」當天到場被問及球技如何，Hebe還巧妙置入主題，她說：「愛打跟會打是兩回事，但是愛～最大！所以愛打可以。」她分享以前一、兩周就會打一次羽球，養傷至今年才稍微恢復打球，當知道要參加愛最大羽球賽，就開始積極的練習，「哇，發現很多事情需要時間的累積，不是臨時抱佛腳就會成功的，我今天是志在參加，也在得獎。」
陶晶瑩和李李仁夫妻檔，是球賽一大亮點，謙稱少女時代是「板凳球員」的陶子，球齡遠高於另一半，帶領李李仁接觸到羽球世界的她，讚老公是運動健將，自己一下就被超越，幽默說：「他進步神速，我仍然在原來的狀態，我今天是來擺拍的。」夫妻檔雖共同打了10多年羽球，卻從來沒搭檔過，首度合體就獻給了公益羽球賽，李李仁開玩笑說，大家心機很重都找教練搭檔，如果早一點說的話，自己也請可以找戴資穎一起。李李仁還認真打了電話給人在新加坡比賽的戴資穎，竟得到羽球天后的鼓勵：「你可以的！」
艾力克斯、李詠嫻夫妻檔表示很少跟另一半搭檔，「因為一定會吵架 」；六月更搞笑表示：「離婚協議書已準備好！」亮哲也打趣說：「若是朋友搭檔還好，如果是夫妻的話，一定就是打離婚盃！」讓全場都笑彎了腰。