許傑輝《婆婆2》喊卡！製作人止血性騷擾風暴　證實劇組停拍

許傑輝性騷連環爆！「道歉卻要對方提告」　律師戳破背後動機

▲許傑輝近日遭連環爆料性騷擾案件，宣布退出演藝圈。（圖/NOWnews資料照）
▲許傑輝近日遭連環爆料性騷擾案件，宣布退出演藝圈。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣版MeToo事件持續延燒，近日燒到資深藝人許傑輝的身上，先是遭到學生控訴上課要求練習男女「集體做愛」的配音，隨後又遭女星黃云歆踢爆，表示被許傑輝要求交「性感作業」。對此，許傑輝對當事人道歉，並請他們可以依照法律途徑提吿，讓外界對於說法有些疑慮。對此，律師黃帝穎就在臉書發表看法，表示這就是許傑輝已經算準「案件已逾追訴期」。

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黃帝穎透過臉書表示「藝人許傑輝說，如果造成有人的不舒服與困擾，誠懇道歉，也認為可以請他們可以循正常法律途徑提告」黃帝穎解釋「關於追訴期，性騷擾防治法的刑事告訴（半年）、申訴（一年）或是民事侵權（二年），因此許傑輝要十年前的被害人提告，均已逾追訴期，許應該也是算準了，就算道歉、承認事實，法律上也不會有事」。

黃帝穎說「至於許傑輝說當年跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，概略地坦承犯行，但許應算準追訴期已過，不擔心真的被提告追究法律責任」至於許辯稱的「沒有雜念」，其實和其他公眾人物辯稱喝醉、斷片（朱學恆）、忘記（朱凱翔）等說詞一樣。

▲許傑輝在演藝圈佔有一席之地，近日卻接連捲入性騷擾風波當中。（圖／翻攝自許傑輝臉書）
▲許傑輝在演藝圈佔有一席之地，近日卻接連捲入性騷擾風波當中。（圖／翻攝自許傑輝臉書）
黃帝穎也感慨的說「這種辯詞只有行為人自己知道，可以主觀說法降低自己加害行為的惡性，MeToo事件之所以會成為跨國的社會運動，是因為被害人不論在真實生活上不敢伸張，或是無法即時蒐證，就是因為法律救濟存在現實困境，才會累積成為社會運動」。

不過隨著捲入性騷風波，接連有啦啦隊女神短今再度出面爆料也被許傑輝吃過豆腐後，許傑輝正式在15日宣布退出演藝圈，停止所有的演藝事業活動。正在拍攝的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季製作人陳慧玲日前證實許傑輝停拍，如今許傑輝宣布退出演藝圈，劇情走向為何，還有待確認。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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