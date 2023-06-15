許傑輝性騷連環爆！「道歉卻要對方提告」　律師戳破背後動機

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黃帝穎說「至於許傑輝說當年跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，概略地坦承犯行，但許應算準追訴期已過，不擔心真的被提告追究法律責任」至於許辯稱的「沒有雜念」，其實和其他公眾人物辯稱喝醉、斷片（朱學恆）、忘記（朱凱翔）等說詞一樣。
黃帝穎也感慨的說「這種辯詞只有行為人自己知道，可以主觀說法降低自己加害行為的惡性，MeToo事件之所以會成為跨國的社會運動，是因為被害人不論在真實生活上不敢伸張，或是無法即時蒐證，就是因為法律救濟存在現實困境，才會累積成為社會運動」。
不過隨著捲入性騷風波，接連有啦啦隊女神短今再度出面爆料也被許傑輝吃過豆腐後，許傑輝正式在15日宣布退出演藝圈，停止所有的演藝事業活動。正在拍攝的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季製作人陳慧玲日前證實許傑輝停拍，如今許傑輝宣布退出演藝圈，劇情走向為何，還有待確認。
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