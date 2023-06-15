林莎螢幕最大尺度「超狂福利照」流出！謝金燕傻眼：沒穿衣服耶
《來吧！營業中2》星之沙龍本週迎來第16集，謝金燕為感謝一起辛苦打拚的夥伴們，特別安排員工旅遊，前往「理容院之都」台南巡禮。也因為台南景點眾多，本週星之沙龍兵分兩路，修杰楷、楊銘威、林莎、黃柏峰與鍾岳軒走訪國寶級老店、特色酒吧，更享有越式洗頭初體驗。楊銘威大讚：「根本帝王級享受。」修杰楷表示：「很佩服越南文化！居然能在這麼短的時間內設計這麼多放鬆的服務，真的太舒服！」兩隊抽空視訊、關心彼此行程，卻讓謝金燕傻眼驚呼：「他們都沒穿衣服耶！」林莎大尺度畫面更讓夥伴們嚇出表情包，直呼開播以來最大尺寸、這福利太誇張。
記者郭佩蓉/綜合報導
出發台南前，謝金燕表示：「我出發前整晚睡不著，太興奮！我平常沒什麼機會出去玩，這次不只去了有歷史、人情味的理容院，我還踩了王子邱勝翊的屁股！值回票價了！」原來一行人在傳統理容院，驚見目前幾乎絕跡的「踩背按摩」，謝依霖與謝金燕分別幫王子邱勝翊踩背，王子邱勝翊笑虧：「謝依霖一隻腳的重量都比姐姐兩隻腳還重，但坦白說都很舒服！」謝金燕則意外獲得按摩師大讚技術良好，遭一旁謝依霖吃味表示：「她（謝金燕）出道前做按摩的啦！」笑翻眾人。
此外，謝金燕帶著王子邱勝翊、謝依霖、孟維、蔡朕逛夜市，一行人吃遍攤販、大玩遊戲，謝依霖更率先體驗路邊「挽面」，王子邱勝翊見謝依霖挽面效果驚人便躍躍欲試，不料老師一下手，王子邱勝翊大噴淚：「我當下真的痛到恍神耶！想說不然ㄍㄧㄥ一下，結果完全不行，痛到眼淚止不住，直接跟老師說謝謝、中斷這場鬧劇。」