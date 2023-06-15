喪夫仍堅強！王瞳：帶著痛完成他的遺願　金友莊為小孩亮麗復出

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賴芊合2016年公開和以色列籍男友Kosta戀情，但關係維持不久，與洋男分手後至今維持單身，被問到是否考慮再婚，她坦言：「戎哥走後，我很難再談一段新感情，因為我再也找不到一個男人像他一樣。」
高凌風2014年2月因血癌病逝於新店慈濟醫院，身後留下前妻金友莊及5名女兒1個兒子，金友莊還是人妻時和陳維齡、洪百榕、Vicky、林秀琴等其他台灣藝人太太組成「大嫂團」，上遍各大談話、綜藝性質節目，端莊外貌及出眾氣質受到鎂光燈關注，2012年與高凌風離婚後，她淡出螢光幕，過自己想過的生活，直到今年4月才開設IG帳號，也與孩子上《小姐不熙娣》、《11點熱吵店》、《命運好好玩》等節目，還和吳宗憲直播。
54歲金友莊狀態保養得當，依舊是美魔女一枚，兒子葛兆恩透露，媽媽其實不想再公開露面，但為了宣傳姊姊的作品才復出，讓他相當感動。感情方面，金友莊與跟機師男友穩定交往中，現階段只想找個伴，目前沒有考慮再婚。
李國修2013年7月因大腸癌病逝中國醫藥大學附設醫院，愛妻王月崩痛欲絕，仍打起精神延續夫妻倆一手創立的屏風表演班，她與一對子女持續為劇場復出，也致力將李國修經典舞台作品搬上大銀幕，與丈夫同為實力派演員的王月，推出舞台劇也接電視劇、電影，如《華燈初上》、《正負之間》、《痞子英雄2：黎明再起》、《極光之愛》、《血觀音》等作品，也主持節目，年初還擔任《誰來晚餐14》嘉賓，並上好友王偉忠的廣播節目，宣傳李國修紀念舞台劇。
艾成去年8月中於蘆洲捷運站共構大樓墜樓離世，與他長跑9年、結婚剛滿2週年的王瞳情緒崩潰，正在趕拍偶像劇《決勝的揮拍》的她，辦完後事2天復工把戲拍完，接著帶著亡夫的骨灰飛去馬來西亞度蜜月，返國後首度公開面對媒體，坦言「還是很痛，可是我不苦了，就是繼續努力做他還沒完成的事情，將來我們很快就可以再見面了，他已經去最好的地方」，王瞳近來忙著拍攝民視八點檔《市井豪門》、大愛年度大戲《搜尋者》。