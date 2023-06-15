許傑輝涉性騷引退！《婆婆2》遭換角危機重挫 製作人回應下一步
57歲許傑輝從影33年，曾入圍金鐘獎視帝，他連續3天被點名性騷擾，今（15）日無預警退出演藝圈，宣布：「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」5月底開拍的《我的婆婆怎麼那麼可愛2》面臨換角危機，製作人陳慧玲回應：「會和公視商量再決定。」
記者羅凌筠/台北報導
許傑輝的表演班男學員開第一槍，在黑特劇場發文爆料，許傑輝要求同學表演性行為的呻吟聲，接著女演員黃云歆演出舞台劇《臺灣舞孃》，指控在自己上半身只穿胸罩，要上台表演開場森巴舞前，許傑輝拿薄片巧克力對她的乳溝比劃：「妳可以夾的住嗎？」接著啦啦隊成員短今指控遭許傑輝摸胸，又有不具名女演員指控，被許傑輝拜觀音。
許傑輝對於黃云歆的指控，回應：「當年排戲跟團員講的話或許太直白，但真的沒有雜念。」也請所有感到不舒服的人循求法律途徑提告，其餘的指控，許傑輝與經紀人不回，直接宣布退出演藝圈。
許傑輝退圈將影響《我的婆婆怎麼那麼可愛2》，劇組今日停拍1天，面臨男主角落跑，製作人陳慧玲被問到會不會換角或重拍，回應：「會和公視商量再決定。」
※【NOWnews 今日新聞
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