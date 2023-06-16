名家論壇》黃創夏／當心柯文哲的「糞金龜戰法」

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持平的說，在綠營方面，正因為賴清德的支持度都是穩定而持平，柯文哲撿到的那些支持度被動收入，基本上還是不是從綠營這裡得到紅利，柯文哲是在「討厭民進黨」的「非綠板塊」當中，特別該「感謝」侯友宜的空洞和荒腔走板，讓柯文哲不用做什麼竟急速竄升成為「非綠教主」。
於是柯文哲的心也就大起來了！
原本他只是因為在2020年拿到2024總統大選門票，而且還年輕，今年可望拿到比2020年更多的不分區立委席次，更篤定能超過5%門檻，提前拿到2028門票，逐步擴大民眾黨的基礎，一般認為決戰在2028。
沒想到柯文哲因為國民黨推出的侯友宜實在是弱爆了，從5月17日確定（應該是早就「內定」）被徵召，聲勢只有更低迷，而且已經四度在民調當中居於小三，柯文哲扶搖直上，也開始拉近和賴清德的差距。
正因為如此，柯文哲已經如同糞金龜堆糞球一樣，雖然政黨和個人的資源都有限，沒有一舉鯨吞國民黨既有勢力的能量，但是他推著球到處跑，東沾一點、西沾一點，他的球是越滾越大，甚至在最新的《菱傳媒》民調當中，支持度首度突破三成，而且遙遙領先侯友宜十個百分點以上。
會有這樣的發展，只能說台灣是一個「奇蹟島」，科技永遠在創新，政治更是永遠能創造出匪夷所思的新規章。
最近最神奇的「創新者」叫做侯友宜，開創了一個新的「責任政治」新守則：別問友宜做了些什麼？先問清德做了些什麼！
讓家長驚恐的「幼兒園餵藥案」，侯友宜和他的新北市政府就是迴避新北市政府在「行政治理」上該做什麼、有什麼疏漏？凡事打太極，推給檢調司法在偵辦、推給賴清德該要求檢調、推給什麼「背景殘留」以及許許多多第一線小兒科醫生無法忍受之「感冒藥或腸胃藥」之詭辯說詞。
「侯氏新政治責任準則」太新穎了，許多選民都為之嘔吐，最新的總統選舉民調，《關鍵調查》顯示侯友宜在被國民黨做掉郭台銘之後確定徵召之後的第三度「第三名」：17.9%！
「17.9%」這數字真有啟發性：在2016年元月初，當時總統大選的封官民調中，朱立倫有一個數字是「16.3%」而在洪秀柱在2015年被「換柱」前，她的民調是「15.9%」，數字會說話：徵召侯友宜根本是一個災難，因此這些數字「啟發」了「韓粉」算總帳、郭台銘「類選舉」、柯文哲「撿便宜」，更「啟發」了許許多多正藍和深藍選民吶喊：7月23日國民黨全代會前，侯友宜芝所進退，自我了斷吧！
還有所謂的「前國民黨黨務高層」透過媒體替侯友宜緩頰說是「政治敏感度太低」，這樣的說法真的是欲蓋彌彰，因為侯友宜就是太過度「政治敏感」不想扛責任，一味不沾鍋，一知半解的胡亂應用舊中國官場文化中最低劣的《厚黑學》。
侯友宜一直不肯面對新北市政府的長達一個月行政治理的問題，跳針式的推給「檢調偵辦中」，這手法正是《厚黑學》中的「鋸箭法」，刻意忽視真正深入骨髓的創傷，只處理外表的傷痕虛應故事！
面對家長，侯友宜更不誠懇，搞了那麼多的「家長說明會」，不是想要向家長真誠道歉，是搞「諮商輔導SOP」掩人耳目，這也是《厚黑學》中最經典的「補鍋法」，鍋子破了個大窟窿，只是隨便拿片鐵片田黏上去，假裝敲敲打打，混過去！
說穿了，這樣的「補鍋」和「鋸箭」，侯友宜就是想要以厚黑學心法撐過去，撐到那些第三級藥物在身體代謝半衰期，以拖待變，跡證無法明確時就要反擊是「烏龍」的「烏賊戰法」。
所以他開始處處針對賴清德、東拉西扯「1450」，就是吃定了想要混過去！
侯友宜最大的錯算是「孩子是國家未來的主人翁」，當孩子有「不確定風險」威脅時，憤怒是超越藍綠，越想政治操作越有反作用力，侯友宜若不收起那套《厚黑學》嘴臉，將應了他最新發明的「西邊」：選總統前景勢必「日暮西山」。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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