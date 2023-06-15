realme 11 Pro+超敢！2億畫素拼旗艦機　售1.7萬早鳥再送萬元贈品

根據realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，去年底提出全新的產品戰略─塔尖策略，在此基礎下推出的realme 10 Pro系列，首賣月銷售量就較9 Pro系列成長了50%。信心滿滿之下帶來新機realme 11 Pro系列。
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精品設計
realme 11 Pro系列為首款導入大師設計的數字系列產品，首度跨足精品設計界，由realme Design Studio邀請前GUCCI 印花設計師 Matteo Menotto打造，採用精品包常見的高級荔枝紋素皮，不僅皮革紋理細膩優雅，並兼顧耐磨與耐髒污性，搭配手工級的立體縫線手工級立體縫線設計，呈現效果逼真的立體輪廓，而機背中心的立體編織紋理，更具特色。
2億畫素、4倍單鏡無損變焦
下放旗艦拍照體驗，realme與三星影像團隊深度聯合調校，帶來具備2億畫素的三星HP3超級變焦版旗艦感光元件，同時滿足高畫素、超大底與多焦段三大旗艦影像標準，用一顆鏡頭達到廣角與長焦兩種效果，同時，使用2億畫素進行裁切，達到2倍與4倍無損變焦。其中，realme 11 Pro+感光元件面積達到超大的1/1.4吋，結合F1.69超大光圈與ProLight超感光夜拍演算法，夜景模式下單個畫素的尺寸可達2.24微米，進光量較上一代提升40%，還具備 SuperOIS超級光學防手震，大幅提高手持拍攝能力。
旅遊聖經《Lonely Planet 孤獨星球》全新街拍模式4.0
realme與Lonely Planet跨界聯名，推出3款全新旅行風格，分別是藝術電影質感的小城大事、IG上風靡的北歐冷調，還有復古黑白膠片感十足的銀白極境，還獨家定制聯名浮水印，讓照片更加具有儀式感。同時首發AUTO ZOOM自動變焦，於街拍模式下可以啟動全新自動變焦功能，讓AI進行構圖，只需要在螢幕上點擊拍攝主體，realme 11 Pro+就會自動帶出最佳構圖，對於攝影苦手來說更加方便。
realme 11 Pro系列搭載6.7吋曲面螢幕，聯發科天璣7050 5G處理器，電量部分皆為5000mAh，而在兩款鏡頭上有些微差異，realme 11 Pro + 配置2億 OIS單鏡變焦主鏡頭，realme 11 Pro則為1億 OIS 街拍主鏡頭。