高雄某科大2學生墜樓 現場無打鬥跡象 家中留有遺書
高市警局林園分局今(15)日獲報大寮區某科技大學有人墜樓，大寮分駐所立即到場了解，現場倒臥兩名女性，經查身分為18歲的許姓及19歲陳姓女學生，送醫搶救仍不治，林園分局長林俊賢表示，經查該大樓在9樓發現遺留兩雙拖鞋，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，經查訪家屬，家中留有遺書，墜樓原因仍待釐清。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄某科技大學今天上午傳出一起不幸的意外，2名女生從該校某大樓9樓墜下，警消獲報到場時，其中一名19歲陳姓女學生當場已無生命跡象，18歲許姓女學生經緊急送醫急救仍傷重宣告不治。
林俊賢指出，今上午11時19分接獲通報某科大有人墜樓，大寮分駐所立即派員到場了解，現場倒臥2名女性，經查身分為18歲的許姓及19歲陳姓女學生，送醫搶救仍不治，經查該大樓9樓發現遺留兩雙拖鞋，現場無打鬥痕跡，初步排除外力介入，經查訪家屬，家中留有遺書，墜樓原因仍待釐清。
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