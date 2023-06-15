五星級199月票預購　盧秀燕：有夠省錢

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台中市預售首日民眾購票踴躍，陸續有民眾搶先體驗199元五星級早鳥優惠月票，還有民眾一早到捷運站與區公所購票搶頭香，盧秀燕今早也到台中捷運市政府站跟著市民排隊購票。她表示，史上第一次自由搭乘任何大眾運輸工具的通勤通學月票，今天開始售票，台中市月票是全國最便宜，尤其即日起至6月30日止，台中市更推出市民限定的早鳥優惠票，只要在台中市境內且為台中市民，就可享受一個月內199吃到飽自由搭乘捷運、台鐵、公車、iBike等大眾運輸系統。
盧秀燕指出，台中市超過170萬人已綁定全國最便宜的台中市民限定雙十公車優惠措施，已綁卡的民眾今天再來購買早鳥優惠月票，過程不到10秒鐘，非常快速；若為台中市民但未綁定台中市民限定雙十公車優惠，流程也很簡單，只要攜帶身分證及欲綁定的卡，讓服務人員判別是否為台中市民，即可完成綁定，非常簡單方便。
盧秀燕也說，現在不是最多民眾來購買的時候，因上學、上班時間較匆忙，預估今天傍晚放學或下班時間，可能是民眾綁卡買卡高峰，為讓大家有充裕的時間購票，台中市推出的早鳥優惠方案售票時間長達16天，從今天開始到6月30日止，7月1日開始就回到一般台中市民境內票價299元、跨四縣市699元；非台中市民境內享599元、非台中市民跨四縣市享999元，也都是全國最便宜，台中市幫市民省錢存金，歡迎大家來享受全國最便宜方案。
交通局長葉昭甫說明，為期16天的早鳥優惠預購期間，凡適逢週末、端午連假，僅有18個捷運場站提供售票，建議市民朋友於預售期間分散至指定販售地點預購；未來在7月1日定期票正式上路後，購買定期票的地點將擴大加入台鐵車站、總達客運干城站及南投客運高鐵台中站，屆時台中境內計有72處，中彰投苗區域合計共有140處供民眾方便購買定期票。
交通局提醒，民眾在購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，以完成開卡啟用，以6月15日購買定期票為例，民眾須於7月14日前完成啟用，公共自行車暫時不提供啟用功能，籲請民眾留意。