嚴重超載！數百移民擠漁船沉希臘外海　至少79死「仍有數百失蹤」

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海岸防衛隊表示，歐洲國際邊界管理署（Frontex）的偵察機在13日時，就已經在希臘外海的國際水域發現了這艘船，義大利當局隨後向希臘發出警報。不過當時靠近船隻，並透過衛星電話與該船取得聯繫，但船隻「拒絕接受任何幫助」，稱只想繼續前往義大利。但在幾小時後，船上有人通知希臘海岸防衛隊該船引擎故障，但沒多久就發生沉船意外，約10至15分鐘後，船身便全部沉入水中。
有希臘媒體援引倖存者的話說，船隻幾乎是瞬間沉沒，接近地中海最深處。其中一人說，「引擎停了下來，幾分鐘後就沉沒了。」
有初步報告顯示，船隻沉船時可能載有數百人，但確切人數尚不清楚。針對船上實際的乘客數眾說紛紜，歐洲救援支持基金會表示，船上約有750位乘客，聯合國移民局則推估乘客可能約有400人，希臘當局拒絕對人數進行估計。雖然尚無法確定實際人數，但截至目前只有104人獲救，並確認79人死亡 ，預估具體傷亡人數恐會繼續增加。
從希臘海岸防衛隊釋出的航拍照可以看出，船上甲板幾乎每一塊都擠滿了人。有消息指出，船隻是從利比亞出發，準備前往義大利，船上大多上都是20多歲男性。另也有報導指出，罹難者幾乎來自阿富汗和巴基斯坦。一名官員表示，一旦海岸防衛隊確定獲救者的性別和國籍，移民部便會著手為他們尋找住所。
希臘與義大利和西班牙相同，一直是由非洲和中東到歐洲的移民的主要登陸點之一。但希臘和其他位於歐盟（EU）南部和東南部外緣的國家認為，他們背負了管理沒有合法文件移民的重任，這很不公平。