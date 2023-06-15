吸收未成年當車手！4男女形跡可疑遭旅店舉報 警方到場再查獲K毒
日前新北市板橋區一間旅館報案指稱，有多名未成年男女頻繁進出，行徑相當可疑，可能有從事不法情事，警方知悉後，隨即派員前往查察，果然在房間內發現多張提款卡，同時起獲毒咖啡包、K他命等物，眼見證據確鑿，應門的胡姓少年（16歲）才坦承是經由朋友介紹擔任詐團車手，訊後眾人已依法移送少年法庭及新北地檢署偵辦。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，本月13日晚間8時許，警方獲報後，立刻前往位於大觀路三段上的旅館調查，雖胡姓少年配合交出身分證，但仍被眼尖警員看見桌上放有多張提款卡，追問後得知，胡男經由蔡姓友人（18歲）介紹擔任詐團車手，只要依指示提領現金交給上層，便可得到報酬，經埋伏蹲守，警方當天也順利將提領贓款回來的蔡男逮捕。
至於房內13歲陳姓、14歲彭姓少女，則同為蔡男想吸收當車手的對象，其中彭女傳訊息詢問友人，發現是詐騙後拒絕，因此蔡男遂將提款卡轉交給陳女，惟提供的密碼有誤，才沒有提領成功，仔細調查房間後，又陸續查獲毒品咖啡7包、K他命2包等，全案訊後已依毒品妨害條例、詐欺及少年事件處理法，移送新北地院少年法庭、地檢署偵辦。
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