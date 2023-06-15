SOGO單方通知終止聯名卡合約！國泰世華銀提訴訟、7月啟動換卡

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後來2006年法院判SOGO單位要終止合約可以，但要賠償4億元給國泰世華銀行，之後SOGO再提上訴，也與國泰世華銀行協商，國泰世華銀行也提出善意，雙方最後和解，國泰世華銀行在2011年再推新的SOGO聯名卡，也把權益升級，2011年至2014年卡量也衝到80萬卡。
只是，遠東集團旗下遠東銀行也推出集團卡「遠東快樂卡」，館內優惠等同聯名卡，國泰世華銀行認為已侵害聯名卡友權益，持續與他們溝通，加上當初合約是全部國泰世華銀行發卡的卡片都可享等同聯名卡的優惠，2021年推出CUBE卡也放入相關優惠，甚至還加碼。
不過，鄭有欽今日表示，很遺憾2006年訴訟敗訴後，SOGO百貨去年再提仲裁要確認這合約是否可以終止，即便國泰世華銀也陳述這合約不適用仲裁，SOGO百貨仍單方面通知要在8月15日終止合約。在接獲通知後國泰世華銀也進行訟訴，要求撤銷這個仲裁，法律途徑進行政行救濟，同時也提出假處分。
由於截至目前為止，法院仍在審理中，因此，鄭有欽說，雙方合約仍有可能在8月15日終止，基於法律規定停卡前2個月要通知消費者，因此，國泰世華銀行才在今日宣布，為以防萬一先啟動換卡作業，若SOGO聯名卡卡友本身無CUBE卡，國泰世華將於7月起陸續進行CUBE卡換發及寄送作業，若SOGO聯名卡卡友已持有CUBE卡，將不另行換發新卡，預估扣除重覆持有的卡友，約有30萬聯名卡持卡人會有換卡需求，但如果8月15日前法院判決合約繼續，SOGO聯名卡就可繼續使用。
至於若真的停卡，鄭有欽也強調，在遠東SOGO百貨公司刷CUBE卡，選擇「樂饗購」或「集精選」權益方案，消費可享3%小樹點回饋無上限及小樹點即時折抵消費的服務，權益不受影響，而國泰世華卡友原在全台遠東SOGO百貨各店所享受的刷卡消費優惠及在太平洋百貨所享受的刷卡購物優惠因SOGO百貨欲終止合約的緣故，亦將於同日停止。
若以遠東SOGO聯名卡或太平洋百貨聯名卡代扣繳水、電、瓦斯、中華電信、路邊停車費及eTag者，國泰世華銀也將於8月1日為持卡人轉以名下任一有效信用卡繼續代扣繳。如有代扣其他費用者，持卡人應向該事業單位申請變更扣款卡號，以免扣款失敗。