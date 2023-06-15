汐止吉的堡又爆餵藥案？黃瓊慧：到底還有多少未爆彈？

梅雨季要結束了？雨停轉晴「等這時機」　各地水情狀況出爐

▲滯留鋒面由南往北移動，台中地區迎來劇烈雨勢。（圖／記者張志浩攝）
▲滯留鋒面由南往北移動，台中地區迎來劇烈雨勢。（圖／記者張志浩攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

滯留鋒面今（15）日由南往北移動，劇烈雨勢集中在15日至17日，各地有局部豪大雨出現的機率。18日後滯留鋒面遠離，台灣轉為西南風環境，氣象局目前預報到24日前沒有新一波鋒面靠近，24日後太平洋高壓增強，有望轉為偏南到東南風，天氣型態有望轉為夏季型午後雷雨，代表今年梅雨季正式告一段落，本週的滯留鋒為北、中部水庫帶來大進補，缺水的南部地區也有下到集水區，對比往年梅雨季的儲水量有達正常標準。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象局指出，今（15）日滯留鋒面位置在靠近台灣南部，中南部有陣雨、雷雨，易有短延時強降雨，有局部大雨或豪雨發生機率，鋒面由南往北移動中，北台灣到了下午會有一波降雨機會，晚上稍微趨緩，到了明（16）日白天降雨又會開始比較明顯，一直到（18）日離開台灣上空，改吹西南風環境，週日（18）降雨狀況明顯趨緩。

▲滯留鋒面雨勢最大時間持續到補班日（17日），直到18日轉為西南風環境，降雨狀況趨緩。（圖／氣象局）
▲滯留鋒面雨勢最大時間持續到補班日（17日），直到18日轉為西南風環境，降雨狀況趨緩。（圖／氣象局）
目前預報指出，未來10天內台灣都是吹西南風環境，沒有觀察到鋒面靠近台灣上空，但中南部處於迎風面，降雨量雖減少但還不會完全放晴，迎風面的中南部仍要留意短暫陣雨、雷雨、局部大雨機率，其他地區以午後陣雨為主，端午節連假前半（22至23日），都是受到西南風環境影響，除了中南部局部短暫陣雨或雷雨外，其他地區要留意午後局部的熱對流降雨。

根據天氣風險公司指出，端午節連續假期後半（24～25日），太平洋高壓有再增強並且往西推展的趨勢，台灣附近的風向可望由西南風逐漸轉為偏南到東南風，中南部不再位於迎風面，但是白天的熱對流發展可能還是會比較旺盛，整體天氣型態有機會逐漸轉變為夏季型午後雷雨為主，如果如預期順利轉變的話，今年的梅雨季也將會跟著告一段落，開始進入夏天狀態。

本週滯留鋒帶來的降雨還算全面，北、中部的水庫喝飽飽，包括新山水庫、寶山水庫、明德水庫、日月潭水庫達到95％以上至100％的儲水量，中部地區剩下德基水庫74％較低，南部地區目前水情燈號為黃燈，這波梅雨季的降雨有下在集水區，預估今起至17日的雨勢還有一波進補機會，對比過年梅雨季來看，今年的降雨量、儲水量在正常範圍內。

▲滯留鋒面位中、北部地區水庫帶來大進補，南部也有下在集水區。（圖／截取自《用數據看台灣》）
▲滯留鋒面為中、北部地區水庫帶來大進補，南部也有下在集水區。（圖／截取自《用數據看台灣》）

梅雨鋒面撲全台！今起迎接劇烈雨勢　補班日「降雨熱區」出爐

補班日老天也哭泣！明起3天「猛烈雨彈襲全台」　放晴雨停等這時

首輪梅雨下對地方！「2地區」水庫喝飽飽　補班日再迎猛烈雨彈

梅雨鋒面連3天襲全台！雨勢「越晚越猛烈」　端午連假天氣搶先看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀