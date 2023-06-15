Jennie身體早就出問題！3年前自曝「像個老奶奶」：全身都是毛病
韓國人氣女團BLACKPINK世界巡迴演唱會「BORN PINK」11日在澳洲墨爾本開唱時，Jennie因為身體不適，演唱到一半臨時下台，讓粉絲相當擔心，事後她親自在IG向粉絲道歉，一字一句讓人感到心疼，也有人挖出她曾在紀錄片中談到自己的身體狀態，「我就像個老奶奶，我全身都有毛病」，疑似健康狀況早就亮起紅燈。
記者賴禹妡/綜合報導
BLACKPINK本月11日在澳洲墨爾本開唱，Jennie在唱到歌曲〈Lovesick Girls〉時，就已經明顯狀態不佳，不但舞蹈動作難以跟上，唱到一半還雙手扶著頭轉身慢步下台，在工作人員攙扶下離場，事後YG娛樂發聲明致歉，Jennie也親自在IG向粉絲道歉「很抱歉沒辦法撐完整場演唱會」，讓粉絲相當心疼。
事實上，Jennie曾在2020年Netflix推出的紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》中提到，「在搭了好多飛機，巡迴了好多地點之後，我們的身體投降了」，Jennie透露她在家時喜歡做運動、保養身體，「因為我就像個老奶奶，我全身都有毛病，我真的得好好保養自己，我很容易呼吸困難，也不像其他人能跳個不停」。
Jennie不只一次被拍到在舞台上臉色蒼白、難以呼吸，疑似是恐慌症發作，也有人計算出她至今已經有5次在演唱途中因病離場的紀錄，不少人曾批評Jennie在舞台上「划水」引起多次熱議，但如今已有許多粉絲向YG娛樂喊話，希望能給BLACKPINK多一點休息時間，別再讓團員體力吃不消而抱病上場。