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終止連5升！央行政策利率維持不變　下修今年GDP預估值至1.72%

▲中央銀行召開今（2023）年第2季理監事會議，並宣布停止升息。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行召開今（2023）年第2季理監事會議，並宣布停止升息。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）在連10次升息20碼之後，6月決議暫停升息，中央銀行今（15）日召開今（2023）年第二季理監事會議，也在會後宣布停止升息，3大利率包括重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%，也終止去年3月以來的連5季升息走勢。

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央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量今年下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2%；此外，國際經濟前景面臨諸多不確定性，本年國內產出缺口轉呈負值，國內經濟成長放緩大於先前預測。在本行已連續5次調升政策利率及2度調升存款準備率下，理事會認為這次維持政策利率不變，以檢視緊縮貨幣政策之累積效果及其影響，將有助於整體經濟金融穩健發展，因此，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。

另外，央行也將今年經濟成長率預測值從2.21%下修至1.72%，並上修今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率預測值，分別從2.09%、2.09%上修至2.24%、2.38%。

央行強調，未來將持續關注國內緊縮貨幣政策的實施成效、主要經濟體緊縮貨幣政策的外溢效應，對國內經濟金融影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展的法定職責。

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