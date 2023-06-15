壽司郎聯名樂桃航空　滿額有刮卡「送航空點數1萬點或萬元折價」

歡慶壽司郎來台5周年，此次與同樣來自日本、今年邁向11周年的「樂桃航空」聯名合作。6月15日起至7月2日，共計18天，推出限定菜色之外，還有桃子聖代，消費滿1500元還有刮刮卡，最高可刮中1萬元壽司郎折價券或是1萬點樂桃航空點數。 我是廣告 請繼續往下閱讀 6月15日起至7月2日至全台壽司郎店內消費滿滿額，即贈送刮刮卡1張。活動辦法為必須按讚並追蹤台灣壽司郎FACEBOOK或Instagram，結帳時出示畫面。折價後的單筆發票金額滿1500元(含)以上，即贈「壽司郎來台五周年 x 樂桃航空」刮刮卡1張。獎項有樂桃航空Peach點數1萬點、3千點等，還有TOMICA多美火車壽司郎迴轉組、壽司郎折價券1萬元、5千元等獎項。其中的樂桃航空Peach點數能用於支付與點數相同貨幣的訂單，包含購買樂桃航空機票，或選擇託運行李額度、指定座位等。另外壽司郎中華店也推出樂桃航空主題，大門及入口處模擬成機場大廳，店內也有航班顯示板、滑行跑道等各式旅行元素，彷彿來到了樂桃航空專屬候機室。▲此次合作中，壽司郎中華店也額外推出樂桃航空主題。（圖／壽司郎提供）▲活動也請來林襄，擔任壽司房的一日店長。（圖／壽司郎提供）此活動中，樂桃航空也加碼推出聯名優惠活動。即日起至6月19日晚間23:59止，有Simple Peach/Value Peach票價促銷，最高享85折優惠，優惠機票為6月20日至10月28日期間，適用高雄、台北飛往日本之航班。至於藏壽司，除了日本海外第一間「藏壽司全球旗艦店」落腳高雄之外，也於台中最新商場LaLaport開設全新分店「台中三井 LaLaport店」，目前有「鬼滅之刃文件夾」兌換活動之外，6月20日起，消費滿1200元並參與社群活動，將贈送「藏壽司和風富士山玻璃杯」，限量240組。 ▲藏壽司進駐台中最新商場LaLaport，開設全新分店「台中三井 LaLaport店」。（圖／藏壽司提供）獨／搶在7-11思樂冰回歸前！壽司郎推「吃的奶昔冰沙」海放麥當勞高雄藏壽司旗艦店開幕！首日盛況曝光 「他跑40秒才到隊伍尾端」2000坪高雄藏壽司「7大亮點」開箱！座位都包廂 開幕用餐享9折不只是裝飾？生魚片旁為何總放「塑膠葉」 壽司師傅親曝真相