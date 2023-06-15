許傑輝像爸爸！《婆婆2》楊小黎合作30年 喊「尊重引退決定」
許傑輝不敵連日性騷擾指控，今（15）日宣布退出演藝圈，正在拍攝的《我的婆婆怎麼那麼可愛2》陷入主角落跑危機，同劇演員楊小黎受訪表示，「我從4歲就跟輝哥一起工作，他對我來說像個爸爸，我真的沒有聽說過（性騷擾），看到（引退）新聞滿震驚的，每個人的決定都要尊重。」
記者羅凌筠/台北報導
童星出道的楊小黎和許傑輝認識30年，私下交集不多，只有拍戲、主持遇到，會被許傑輝提點兩句，「對我來講他是照顧人的前輩，他和太太都很照顧我，像是老師跟師母的狀態，每個人都有需要沉澱的時候，我尊重這個決定。」
她透露《婆婆》劇組有個群組，還沒就這個話題討論過，明日她就進劇組拍攝，主要對手演員是王少偉，沒有許傑輝，如今許傑輝拋出引退演藝圈的震撼彈，楊小黎表示：「可能會等待一段時間，靜候劇組安排。」
而性騷擾的議題延燒至今，楊小黎也分享拍戲多年，「真的不舒服的情況可以說出來，身為女生不想肢體碰觸，我自己是會明確拒絕，我是公車色狼摸我屁股，直接尖叫要司機停車的那種人，希望大家都好好的。」
※【NOWnews 今日新聞
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